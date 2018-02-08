Ватикан обеспокоен белорусскими законами об иностранных священниках

Ватикан обеспокоен белорусскими законами об иностранных священниках2
- 8.02.2018, 15:53
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Католические епископы Беларуси встретились с госсекретарем Папы римского.
Глубокую обеспокоенность Ватикана вызывают трудности с получением разрешения на служение в Беларуси для иностранных священников, а также невозможность для священнослужителей, которые приезжают из-за рубежа, проводить службу без соответствующих разрешений властей. Об этом заявили в Ватикане госсекретарь папы римского кардинал Пьетро Паролин и префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле. С иерархами встречались белорусские католические епископы.
В частности, кардинал Паролин выразил глубокую обеспокоенность положением иностранных священнослужителей. Ближайший сотрудник папы Франциска даже задал риторический вопрос: есть ли еще где-то в мире что-то подобное? Госсекретарь Ватикана считает, что «такое положение вещей неприемлемо и вызывает обеспокоенность», - сообщает Catholic.by.
В Беларуси уже давно поднимают вопрос о том, почему, для того чтобы иностранный священник мог проводить мессу, необходимо получать разрешение от властей. Это абсурд, уверены в епископате.