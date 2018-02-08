Европарламент призвал пересмотреть переход на летнее время в ЕС 1 8.02.2018, 16:19

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Депутаты проголосовали за пересмотр Еврокомиссией правил перехода.

Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой дать "основательную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время. Соответствующий документ, подготовленный под руководством чешского парламентария Павла Свободы, поддержали в четверг, 8 февраля, 384 депутата, еще 154 были против. При этом требование комитета по транспорту отменить летнее время депутаты не поддержали, сообщает "Немецкая волна".

Риск для здоровья

По словам Свободы, выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не возымели ожидаемого эффекта. При этом Свобода сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год.

Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул он. Чешский депутат также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

Страны ЕС пока не просили отменить перевод часов

В свою очередь комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк сообщила, что готова рассмотреть требование депутатов. Одновременно она указала, что соответствующего обращения пока не поступало ни от одной страны ЕС.

Дебаты и голосование в Европарламенте - первый шаг к возможной отмене перехода на летнее время в ЕС. Теперь Еврокомиссии предстоит принять решение об изменении или отмене директивы ЕС от 2001 года, после чего летнее время смогут упразднить страны Евросоюза.