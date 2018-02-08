Протестующие в Светлогорске: Пусть в Дроздах этим воздухом подышат 3 8.02.2018, 16:48

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Фото: «Радыё Свабода»

Жители Светлогорска снова вышли на акцию против целлюлозного завода.

Совсем недавно рядом со Светлогорском возле деревни Якимова Слобода открылся завод беленой целлюлозы. Предприятие еще даже не вышло на проектную мощность работы, а люди из окрестностей уже жалуются на вонь, выходят на протесты, обращаются к властям с требованиями прекратить работу предприятия, сообщает «Белсат».

8 февраля жители Светлогорска и деревни Якимова Слобода вышли на очередной протест.

Планируется, что после введения в эксплуатацию на светлогорском целлюлозно-картонном комбинате ежегодно будет перерабатываться 2,5 млн кубов древесины и выпускаться 400 тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы, из которой завод в Добруше будет продуцировать 200 000 тонн картона.