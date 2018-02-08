Украинский генерал: Белорусские «миротворцы» нам не нужны

Украинский генерал: Белорусские «миротворцы» нам не нужны5
- 8.02.2018, 16:31
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Позиция белорусских властей очень связана с Россией.
Белорусским властям лучше было бы не вмешиваться в украинские дела на Донбассе.
Такое мнение высказал "Обозревателю" генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.
Он считает, что участие Беларуси в миссии ООН на Донбассе может испортить ее отношения с Россией.
«Я думаю, что белорусские миротворцы нам не нужны. Не потому, что у Украины к Беларуси есть какие-то претензии. Нет. Просто нам бы не хотелось, чтобы у Беларуси испортились отношения с Российской Федерацией. Позиция Беларуси будет очень сложной, потому что, они не могут навредить России. Таким образом, для них было бы лучше уйти от этой проблемы, соблюдать некий нейтралитет и оставаться в стороне», – рассказал Лопата.
Генерал рассказал, какие страны должны отправить миротворцев на Донбасс.
«Самые нейтральные в этом отношении – это те страны, которые давно занимаются вопросами поддержания мира. Я полагаю, было бы неплохо, если бы участвовали французы, так как они давали определенные гарантии нашему государству, а также те государства, которые гарантировали нам безопасность по Будапештскому меморандуму. Могли бы быть Соединенные Штаты и Китай», – убежден он.
Напомним, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня о том, что власти страны готовы отправить белорусских «миротворцев» на Донбасс.