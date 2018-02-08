Александр Подшивалов: Надо побеждать и выходить из группы Кубка ЕГФ 8.02.2018, 16:36

Александр Подшивалов

Капитан минского гандбольного клуба считает, что недостатки можно компенсировать бойцовскими качествами и желанием.

Капитан минского СКА Александр Подшивалов рассказал ska-minsk.by о задачах на групповой раунд Кубка ЕГФ.

- Как сказалось на настроении команды недавнее поражение от БГК им. Мешкова?

- Очень обидно, что мы уступили в двух предыдущих матчах. Но мы уступаем из-за собственных ошибок. Допускаем ошибки в ситуациях, в которых нет ничего сложного. Однако видим, что есть резерв для усиления игры. Мы уверены в своих силах и понимаем, над чем надо работать. Ведь между двумя играми с брестчанами был большой перерыв на чемпионат Европы. И недавняя была похуже в плане организации, команда давно не играла вместе, потерялись какие-то связи. Так что есть где добавлять, с Брестом мы еще поборемся.

- Выступление на чемпионате Европы добавило уверенности? Какого когда напротив тебя Карабатич?

- Очень спокойно к этому отношусь. Не превозношу тех, против кого играю. Понимаю, что это очень сильные гандболисты, но точно их не боюсь. У верен в себе. Другой вопрос, получается ли реализовать в матчах все задуманное.

- Какие задачи стоят перед командой в Кубке ЕГФ?

- Жестких задач нет. Но нас подводят к тому, что надо побеждать и выходить из группы. Может, мы не фавориты, но какие-то недостатки можно компенсировать бойцовскими качествами и желанием. Этого у нас хоть отбавляй. А еще мы хорошо выступаем дома. Думаю, ни одному сопернику не будет легко в Уручье.