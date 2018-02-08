Кремль торгует «индульгенциями» от Путина 2 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

8.02.2018, 16:54

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У государства, как известно, все карты крапленые.

В Лондон со специальной миссией неожиданно прилетел Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Владимире Путине и его же кандидат-спойлер на предстоящих выборах 18 марта 2018 года. Омбудсмен встречался в Великобритании с убежавшими в последние годы из России бизнесменами, часть которых остается дома под следствием. Им предложено возвратиться на Родину. Список желающих якобы уже на столе у Путина . И он может пополняться - в шести странах якобы открыты пункты по приему заявок от потенциальных "возвращенцев".

Кремль дождался своего часа?

Борис Титов выбрал подходящий момент для своей инициативы. Великобритания всерьез взялась за "грязные деньги", которые активно притекали в страну в последние десятилетия. Владельцам дорогого имущества, если они могут быть признаны "политически значимыми персонами", надо объяснить происхождение своих денег. Спрятаться за офшорами тоже не удастся. Власти могут обязать конечного владельца назвать себя. В обоих случаях отказ дать объяснения может привести к конфискации имущества.

Владельцев капиталов, перетекших из России в Великобританию, это касается напрямую. Как тех из них, чьи деньги и правда были заработаны мошенническим путем, так и сравнительно честных предпринимателей, кто на родине по-прежнему в розыске и вряд ли поэтому сможет доказать законность своих капиталов.

Предприниматели нервничают, наверняка переводят деньги в сравнительно безопасные юрисдикции вроде Сингапура. И тут вдруг им предлагают закрыть уголовное дело и вместе с деньгами вернуться на родину под гарантии самого Владимира Путина. Из эмигрантов они могут снова стать "бизнесменами-патриотами".

Азартные игры с государством

Стоит ли предпринимателям верить посулам властей, которые уже однажды возбудили против них уголовное дело и отхватили часть бизнеса? Не лучше ли довериться британской юстиции? С ней, по крайней мере, можно будет не опасаться, что до окончания суда тебя бросят за решетку в СИЗО.

Большинство бизнес-эмигрантов, учитывая их прежний российский опыт, скорее всего, даже слушать не хотят про азартные игры с российским государством и его силовиками. У него, как известно, все карты крапленые. С ним, конечно, можно договориться "по понятиям", но оно же потом с легкостью тебя и "кинет".

Нет сомнений, например, в том, что Михаил Ходорковский на встречу с Титовым не ходил, да его и вряд ли звали. И все же, по словам посетившего ее Евгения Чичваркина, человек 30-40 в зале было. Правда, ни о каких списках речи не шло.

Однако Борис Титов заявляет, что у него уже есть список потенциальных "возвращенцев", где больше десятка предпринимателей. И если он не врет, то речь вероятно, о тех, кто решил попытаться усидеть на двух стульях, ожидая, что предпримут британские власти, и одновременно выторговывая себе индульгенцию от Путина. В крайней ситуации можно будет бросить недвижимость, могут думать эти люди, и "рвануть" на Родину, сохранив капиталы.

Законно ли предложение Титова?

Правовые основы "лондонской инициативы", мягко говоря, сомнительны. Это уже отмечают российские борцы с коррупцией, включая и вполне лояльных государству. Если уголовные дела против эмигрантов были возбуждены незаконно, только с целью отъема у них бизнеса, то кто компенсирует им многомиллиардные потери?

А если уголовное преследование было законно и речь, например, идет о разворовывании в частных банках бюджетных средств или искусственном банкротстве финансовых организаций, сопровождавшемся выводом "живых" денег на Запад? Тогда кто и на каком основании закроет уголовное дело?

Ответов на эти вопрос нет, и это позволяет сказать: Россия опять предлагает индивидуальный подход с отчетливой коррупционной составляющей. Гарантии только личные, по принципу "пацан сказал - пацан сделал", о правовых и речи нет.

Индульгенция со сроком давности

Вопрос также в том, как долго "возвращенцы" смогут свободно дышать на Родине. Для путинской "силовой аристократии", которая их и выдавила из страны в прошлый раз, эти "офшорные аристократы" - чужаки. В то же время, бюджет пустеет. И кто знает, как скоро власти решат "ради блага государства" снова обобрать бывших лондонских эмигрантов?

Предприниматели, которых Борис Титов зовет "домой", наверняка понимают все это. Так что большого потока "возвращенцев" ожидать не приходится. Возможно, все это вообще абсолютно пустая пиар-акция. Но если кто-то и поедет в Россию, так как раз те, у кого происхождение капиталов самое "темное". Шансов доказать законность происхождения денег британским властям у них нет, а на Родине - лишь бы "уголовку" закрыли, а дальше они сами справятся. Привычными коррупционными методами.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»