Снегопад осложнил дорожную обстановку под Минском 1 8.02.2018, 17:02

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Синоптики прогнозируют осадки и в ближайшие дни.

Снегопад, который сегодня затронул значительную часть территории Беларуси, оказал влияние и на дорожную обстановку. Читатели onliner.by сообщают о ДТП, случившихся на трассах под Минском, есть информация об авариях на МКАД. Водителям нужно быть осторожнее и снизить скорость. Синоптики предупреждают, что осадки ожидаются практически до конца недели.

Дорожная обстановка

Читатель рассказал о ДТП, которое случилось на трассе недалеко от реки Птичь. В кювете оказался грузовой автомобиль с полуприцепом. По всей видимости, фуру просто занесло на заснеженной дороге. Повезло, что прицеп не опрокинулся.

Последствия аварии на трассе Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к трассе М1), недалеко от столицы, видел другой наш читатель. Он рассказал, что перевернулся легковой автомобиль, в салоне находились три человека: две женщины и маленький ребенок.

— Всех достали, никто не пострадал, — рассказал читатель. — Двигатель перевернувшегося авто продолжал работать. Я смог его заглушить.

Несколько ДТП случилось в районе МКАД.

— На выезде с улицы Кижеватова на внешнее кольцо МКАД столкнулись автокран, «Газель» и какая-то легковушка. Заметные повреждения только у «Газели» — разбит перед и бампер, — рассказал пользователь нашего форума с ником spirit33.

А в районе развязки МКАД и улицы Тимирязева автомобиль съехал в кювет. В ГАИ рассказали, что, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

Прогноз погоды

В республиканском гидрометеоцентре рассказали, что снегопад, который смещается по территории Беларуси с юга на северо-восток, нельзя назвать сильным, но из-за его продолжительности он действительно мог повлиять на ситуацию — дороги замело.

— Осадки слабеют и уходят к северо-востоку от Минска. Погода нормальная для этого времени года, экстремальных явлений не наблюдается. Дело в том, что в настоящее время над территорией России прочно установился антициклон, а над Украиной — циклон. И через нашу страну то и дело проходят атмосферные фронты, которые и приносят порции снега, — пояснили синоптики.

Осадки прогнозируются и в ближайшие дни. Снег возможен и завтра, и послезавтра, только в воскресенье существенные осадки маловероятны. Температура комфортная: небольшой мороз — до –3 градусов Цельсия в дневные часы, ночью чуть прохладнее — до –6 градусов.