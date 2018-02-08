Как белорус путешествует по миру и снимает об этом захватывающие видео 8.02.2018, 17:15

Недавно Леонид Пашковский побывал на Кубе, Ямайке, Гаити, в Панаме, Коста-Рике и Венесуэле.

Рекламист и журналист Леонид Пашковский путешествует по миру и снимает репортажи о малоизвестных местах. На днях Леонид выложил на YouTube второй сезон фильмов о странах Карибского бассейна, пишет citydog.by.

Леонид всю жизнь работает в сфере медиа, поэтому идея делать ролики о личных путешествиях появилась сама собой. Недавно Пашковский побывал на Кубе, Ямайке, Гаити, в Панаме, Коста-Рике и Венесуэле. За два месяца там он снял 10 передач по 30 минут. Первый выпуск серии «Хочу домой!» рекламист сделал в Гаити. Смотрите, как живет одна из самых бедных стран мира.