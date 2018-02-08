«Дыра» в реальном секторе экономики России выросла в 1,5 раза 8.02.2018, 17:53

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В прошлом году 13,5 тысяч российских юридических лиц были признаны банкротами.

Несмотря рост ВВП, о котором отчитался по итогам 2017 года Росстат, в балансах компаний и предприятий реального сектора экономики продолжает расти "дыра".

В прошлом году 13577 российских юридических лиц были признаны банкротами, следует из данных Федресурса: в числе неплатежеспособных оказались 12 стратегических предприятий и одно градообразующее, пишет сайт finanz.ru.

И хотя общее число банкротов выросло всего на 7,7%, в денежном выражении сумма оставленных ими долгов взлетела в 1,5 раза.

Объем требований к компаниям, проходящим процедуру банкротства, к концу года достиг 3,457 триллиона рублей (против 2,252 трлн рублей год назад).

С учетом завершенных дел о банкротстве суммарная "дыра" в неплатежеспособных компаниях превысила 5,3 триллиона рублей (3,9 трлн - год назад). Это 5,4% российского ВВП (который Минфин оценивает в 92 трлн рублей) и больше, чем государство тратит на национальную оборону и национальную безопасность и правоохранительную деятельность вместе взятые (5,1 трлн рублей).

Хуже всего обстоят дела в строительстве - на этот сектор приходится 20% всех компаний, находящихся в стадии конкурсного производства на конец декабря 2017 года. Еще 11% банкротов - компании, занятые в сфере операций с недвижимостью. "За год число банкротов в строительстве выросло на 12%, а в сфере операций с недвижимостью - на 11%", - говорится в исследовании.

При этом почти все долги реального сектора остаются невозвратными: в 2017 году с банкротов удалось взыскать лишь 5,5% от суммы требований, или 103 млрд рублей (по завершенным делам). Год назад было 6%, а в 2015-м - 6,3%.

Количество дел, где требования кредиторов не были удовлетворены вовсе, выросло на 16%, до 4475.

Количество банкротств в России штампует рекорды практически в ежемесячном режиме: в ноябре был перекрыт пик марта 2015 года, когда на фоне санкций Запада и обвала цен на нефть российская экономика отправилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию.

В относительном выражении (по доле банкротов среди всех зарегистрированных юрлиц) "смертность" бизнеса близка к историческому рекорду, который был поставлен в конце кризисного 2009 года, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Спад промышленного производства и сжатие платежеспособного спроса лишь частично объясняют происходящее, говорит руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников: на бизнес активно давят налоговики. Статистика Росстата и Минфина подтверждает: за январь-сентябрь прибыль в экономике сократилась на 8,8%, а сборы по налогу на прибыль выросли на треть. Доначисления бизнесу по итогам налоговых проверок за первое полугодие выросли на 20%, до 220 млрд рублей.

Банкротится малый и средний бизнес, тогда как у крупного есть доступ к капиталу и опора на государство - формальная или неформальная, отмечает основатель консалтинговой компании Sapiens Consulting Святослав Бирюлин.

"У малого и среднего бизнеса всего этого чаще всего нет. И в ближайшие годы ему не приходится надеяться на улучшение внешней конъюнктуры", - говорит он: предпосылок для того, чтобы нефть подорожала, а капитал подешевел, нет и не предвидится.

"Государство последовательно и методично наступает на малый бизнес - от ограничений применения вмененного налога до ЕГАИС и электронных чеков. И в ближайшие годы это наступление, судя по всему, продолжится", - предупреждает Бирюлин.