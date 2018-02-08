Финансовые рынки успокаиваются: на биржах США отмечен рост 8.02.2018, 17:30

Европейские рынки также демонстрируют рост.

Американские биржи в среду открылись ростом на фоне стабилизации рынков после трехдневных волнений. Акции промышленных компаний растут, ритейлеры и другие компании потребительской сферы также укрепляют позиции. Европейские рынки также демонстрируют рост, пишет «Голос Америки».

Открывшись небольшим понижением, большинство акций продемонстрировало рост уже в первые минуты торгов. На Нью-йоркской бирже компаний, оказавшихся в плюсе, было вдвое больше, чем оказавшихся в минусе.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 19 пунктов или 0,7 процента, достигнув отметки 2 714 к 10.15 утра по восточному времени. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 255 пунктов или 0,9 процента, поднявшись до 25 133.

Индекс Nasdaq вырос на 17 пунктов или 0,3 процента до 7 133. После резкой динамики последних трех дней S&P 500 на 5,5 процента ниже недавних рекордных показателей, достигнутых 26 января.

Мировые рынки в среду работали в значительно более спокойном режиме. Индекс DAX в Германии прибавил 1,4 процента, а британский FTSE 100 – 1,8 процента. Индекс CAC 40 во Франции вырос на 1,5 процента. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9 процента, а японский Nikkei 225 закрылся повышением на 0,2 процента. Южнокорейский Kospi упал на 2,3 процента.

Несмотря на то, что рынки в целом успокоились, инвесторы по-прежнему находятся в нервном напряжении. Индекс VIX, отражающий ожидания инвесторов по поводу волатильности, на данный момент находится на отметке 21 – почти вдвое выше, чем две недели назад. Утром во вторник он перескочил отметку 50.

Цена на американскую эталонную нефть в Нью-Йорке поднялась на 49 центов до 63,88 доллара, а нефть марки Brent в Лондоне выросла в цене на 86 центов до 67,72 доллара.

Курс доллара к йене упал со 109,33 до 109,22, евро к доллару – с 1,2392 до 1,2340.