Более 19 тысяч «тунеядцев» потребовали у государства вернуть им деньги 13 8.02.2018, 17:36

3,896

Возврат сбора осуществляется по письменному заявлению.

За возвратом сбора на финансирование госрасходов в 2017 году обратились более 19 тыс. человек, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Как передает БелТА, налоговые органы занимались возвратом сбора в течение 2017 года.

"Более 19 тыс. человек обратились в налоговые органы, около Br6 млн возвращено из бюджета" - сказала замминистра.

Возврат сбора осуществляется по письменному заявлению, которое необходимо представить в налоговую по месту жительства.