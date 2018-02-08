Александр Барауля: Бьорндален – очень полезный человек, хорошо влился в команду

Александр Барауля: Бьорндален – очень полезный человек, хорошо влился в команду1
- 8.02.2018, 17:59
Шеф белорусской олимпийской миссии рассказал о помощи норвежского биатлониста.
Александр Барауля рассказал о том, кто из команды будет присутствовать на церемонии открытия Игр, пишет «Трибуна»:
- Кто будет на церемонии открытия, а кто нет? На следующий день старт у биатлонисток…
– Кроме биатлонисток еще старты у представителей конькобежного спорта, шорт-трека. Все остальные пойдут на церемонию открытия. Кто не будет на церемонии, те посмотрят ее по телевизору. Тем более они сегодня участвовали в церемонии поднятия флага.
- От биатлонисток будет только Динара Алимбекова?
– Да. Для нее это первые Олимпийские игры, ей будет интересно.
- А Бьорндален будет?
– Скорее всего, что он останется с командой в Олимпийской деревне. Он поддерживает Дарью Домрачеву, помогает с обкаткой лыж, дает советы – очень полезный человек, хорошо влился в команду.
- Какой по счету будет выходить наша команда на церемонии открытия?
– Команды будут выходить в алфавитном порядке, – сказал Барауля.