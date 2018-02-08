Александр Барауля: Бьорндален – очень полезный человек, хорошо влился в команду 1 8.02.2018, 17:59

Уле Эйнар Бьорндален

Шеф белорусской олимпийской миссии рассказал о помощи норвежского биатлониста.

Александр Барауля рассказал о том, кто из команды будет присутствовать на церемонии открытия Игр, пишет «Трибуна»:

- Кто будет на церемонии открытия, а кто нет? На следующий день старт у биатлонисток…

– Кроме биатлонисток еще старты у представителей конькобежного спорта, шорт-трека. Все остальные пойдут на церемонию открытия. Кто не будет на церемонии, те посмотрят ее по телевизору. Тем более они сегодня участвовали в церемонии поднятия флага.

- От биатлонисток будет только Динара Алимбекова?

– Да. Для нее это первые Олимпийские игры, ей будет интересно.

- А Бьорндален будет?

– Скорее всего, что он останется с командой в Олимпийской деревне. Он поддерживает Дарью Домрачеву, помогает с обкаткой лыж, дает советы – очень полезный человек, хорошо влился в команду.

- Какой по счету будет выходить наша команда на церемонии открытия?

– Команды будут выходить в алфавитном порядке, – сказал Барауля.