Правозащитники призывают посетить Михаила Жемчужного 1 8.02.2018, 18:14

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Вокруг политзаключенного сложилась чрезвычайная ситуация.

Правозащитница Татьяна Ревяко обратилась в Республиканскую и Могилевскую областную общественные наблюдательные комиссии (ОНК) в связи с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась вокруг политзаключенного Михаила Жемчужного в исправительной колонии №9 г. Горки, сообщает ПЦ «Весна».

В своем заявлении правозащитница обратила внимание комиссий на тот факт, что администрация колонии не реагирует на постоянные просьбы Михаила Жемчужного обеспечить ему безопасные условия отбывания наказания, а вместо этого непрерывно выносить взыскания за отказы следовать в отряд, сформированный из осужденных с "низким статусом".

"На данный момент известно о 18 взысканиях, вынесенных Михаилу Жемчужному в связи с данными отказами, которые объясняются администрацией ИК №9 как нарушение установленного порядка отбывания наказания: дважды он был помещен в ПКТ - каждый раз на срок один месяц, 16 раз - на различные сроки помещался в штрафной изолятор. Вынесенные взыскания осужденный обжалует в установленном законом порядке в суд и прокуратуру", - подчеркивает Татьяна Ревяко.

Ее также беспокоит тот факт, что 24 января политзаключенный был избит другим осужденным в коридоре санчасти при невмешательстве и попустительстве сотрудников колонии.

Татьяна Ревяко просит Республиканскую и Могилевскую областную общественные наблюдательные комиссии посетить исправительную колонию №9, встретиться с Михаилом Жемчужным и провести с ним беседу об условиях его содержания, обратиться к начальнику учреждения за разъяснениями относительно обоснованности преследования политзаключенного и вынесения ему взысканий, обеспечения ему безопасности в ходе дальнейшего отбывания наказания, а также запросить у администрации учреждения сведения и документы, необходимые для проведения общественного контроля, и в итоге подготовить заключение о нарушении прав осужденного.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована компания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.