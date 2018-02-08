Семашко: НПЗ в январе получили убытки 9 8.02.2018, 18:34

Повышение цен на бензин положения на нефтеперерабатывающих заводах не исправит.

В январе оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — «Нафтан» и Мозырский НПЗ — сработали с убытком. Об этом сообщил вице-премьер Владимир Семашко на итоговой коллегии совета концерна «Белнефтехим».

По данным БелТА, «Нафтан» имел убыток 25 млн долларов, Мозырский НПЗ — 12−13 млн долларов. Даже повышение с 8 февраля цен на автомобильное топливо на 2 копейки кардинально ситуацию для предприятий не меняет, считает Семашко.

«Мы не имеем собственной нефти в таких объемах, но у нас цена на топливо существенно ниже, чем в России», — отметил вице-премьер.

По данным «Белнефтехима», розничные цены на моторное топливо в сопредельных регионах России выше белорусских по бензинам на 12%, по дизельному топливу — на 9%. Цены на украинском рынке выше на 48−63%, чем в Беларуси, на рынке стран Балтии и Польши — выше на 108−130% в зависимости от вида топлива.

Семашко также подчеркнул, что несмотря на все сложности и кризисы, надо вести модернизацию НПЗ, потому что без нее невозможно говорить о конкурентоспособности нефтеперерабатывающих производств.

Напомним, в начале января заместитель председателя «Белнефтехима» Андрей Рыбаков рассказал, что только для того чтобы компенсировать рост стоимости нефти, надо поднять цены на автозаправках на 23%. Концерн считает необходимым как минимум привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, которые сейчас выше на 7−11%. Все возможные меры внутреннего характера для сокращения затрат нашими НПЗ уже предприняты.