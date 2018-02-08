Россиянин получил три месяца ареста за избиение сотрудника метро в Минске 2 8.02.2018, 18:41

Фото: tut.by

Также россиянина обязали возместить пострадавшему имущественный вред на 64 рубля и моральный на 1000 рублей.

Суд Первомайского района столицы признал 38-летнего россиянина виновным в избиении сотрудника метро. И приговорил к трем месяцам ареста.

Об этом tut.by сообщила официальный представитель Минского областного суда Анастасия Шильвян.

Напомним, в ноябре инспектор службы безопасности метро не пропустил на платформу станции «Уручье» пьяного пассажира. В итоге тот ударил сотрудника кулаком в лицо, а потом на полу — ногой в живот.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 УК (Насилие в отношении должностного лица, […] из мести за выполнение служебных обязанностей).

Обвиняемый оказался гражданином России. Суд признал его виновным и приговорил к трем месяцам ареста. А также обязал возместить пострадавшему имущественный вред на 64 рубля и моральный на 1000 рублей.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.