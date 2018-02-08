Форвард «Милана» сделал себе татуировку в память о Беларуси 1 8.02.2018, 19:17

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Фабио Борини

Как итальянского футболиста могло занести в нашу страну?

Фабио Борини не является звездой мирового масштаба, однако его клубный профайл впечатляет. К 26 годам итальянский полузащитник успел поиграть в «Челси», «Роме» и «Ливерпуле», а прямо сейчас выступает за «Милан». Этот парень любит не только футбол, но и татуировки, причем делает их со смыслом, пишет «Трибуна».

– Например, говорящий сверчок из сказки о Пиноккио – я хочу всегда прислушиваться к голосу разума. Питер Пэн под 29-м номером означает, что я прислушиваюсь к себе и следую своим идеям, – рассказал Борини в одном из интервью.

Самая любопытная для нас татуировка – собственное имя футболиста, выбитое на теле Фабио кириллицей. Тату появилось благодаря особым отношениям футболиста с Беларусью:

– У меня серьезная связь с Гомелем. Когда я был подростком, моя семья принимала в Италии детей из деревни, расположенной рядом с этим городом. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, много радиации выпало на ту территорию, – объяснил журналистам уроженец коммуны Бентивольо, расположенной неподалеку от Адриатического моря.

– Дети нуждались в хорошем воздухе и медицинских обследованиях, чтобы убедиться, что все хорошо. Мы брали детей на один летний месяц в году, чтобы сделать все эти вещи и показать Италию, – это тоже слова футболиста. – Свое имя на русском я набил для того, чтобы помнить об этом.

В другом интервью Борини рассказал, что в его семью несколько раз приезжал белорусский мальчик по имени Андрей. Много лет спустя товарищи встретились в Беларуси.

– Было очень здорово. Он стал врачом, как и мечтал. Еще бы – в футбол играл просто ужасно, – говорит Борини.

Как итальянского футболиста могло занести в Беларусь? Тут все просто. Противостояние «Гомеля» с «Ливерпулем» в сезоне-2012 до сих пор вспоминают в нашей стране. Борини в ту пору был в составе «мерсисайдцев». Команда Кубарева оба раза уступила англичанам (0:1, 0:3), а Борини в обеих встречах вышел в старте.

Именно в ворота «Гомеля» Фабио забил первый мяч за «Ливерпуль».

– Еще перед жеребьевкой я сказал, что Гомель играет в Лиге Европы и, возможно, мы с ним встретимся. Это было случайное предсказание, – вспоминал еще накануне матча Борини.