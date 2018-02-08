Лоукостер «Победа» жалуется на высокие тарифы в Минске 6 8.02.2018, 19:29

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Российская авиакомпания «Победа» снова заявляет, что ей мешают прийти в Беларусь.

Российское издание «Ведомости» сообщает, что лоукостер обратился к министру транспорта России — просит содействовать введению равных тарифов для белорусских и российских авиакомпаний в аэропортах двух стран.

Авиакомпанию «Победа» не устраивают тарифы, которые ей предлагает Национальный аэропорт Минск на обслуживание рейса Санкт-Петербург — Минск, пишет издание.

Напомним, белорусская сторона согласовала полеты по этому направлению (и по направлению Москва — Гомель) в конце 2017 года. Предполагалось, что авиакомпания может начать полеты из Санкт-Петербурга в Минск с 25 марта.

— Речь идет не о завышенных тарифах специально для «Победы», — объясняет пресс-служба российского лоукостера в комментарии TUT.BY. — Аэропорт Минска обслуживает российские компании по тарифам для нерезидентов (они значительно выше, чем для внутренних компаний). В это же время белорусский перевозчик обслуживается в российских аэропортах по сниженным ценам — как для российских компаний. И «Победа» попросила Минтранс посодействовать в достижении паритета.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск tut.by сообщили:

— Тарифы для «Победы» в Минске такие же, как и для других российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Ютэйр» и «Ямал». Тарифы для российских и других зарубежных авиакомпаний разнятся, для россиян действуют более льготные условия.

В аэропорту добавляют, что тарифы на обслуживание воздушных судов в аэропорту соответствуют белорусскому законодательству.

В «Белавиа» не комментируют, какие тарифы выставляются для белорусского перевозчика в российских аэропортах.