«Немецкая волна»: Оппозиция в Беларуси готовится к юбилею БНР 5 8.02.2018, 19:41

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Власти Беларуси пока не отреагировали на приглашения принять участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию БНР.

Власти Беларуси пока не отреагировали на приглашения принять участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР), и не идут на контакты с организаторами праздничных мероприятий. Об этом представители оргкомитета мероприятий рассказали на пресс-конференции 8 февраля в Минске, пишет «Немецкая волна».

Тем не менее, в оргкомитете ожидают, что столичные чиновники согласятся с предложенным им форматом мероприятий.

Судьбоносная дата для Беларуси

Организаторы празднования столетнего юбилея провозглашения независимости БНР - 25 марта 1918 года - на пресс-конференции отметили историческую важность этой даты для Беларуси, поскольку именно с того далекого дня началась история современного независимого белорусского государства. До этого более 200 лет белорусские земли входили в состав Российской империи и назывались Северо-западным краем. Акт 25 марта 1918 года стал поводом к тому, что большевики вынуждены были пойти на создание Белорусской ССР в 1919 году.

Историк Анатолий Сидоревич считает, что без провозглашения БНР Беларусь в 1991 году, если бы была просто автономией в составе РСФСР, могла бы «оказаться в статусе Башкортостана, Татарстана или Чувашии». Сегодня же она является суверенным государством в центре Европы.

Важно для оппозиции и властей

По словам члена оргкомитета по празднованию юбилея БНР и представителя гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, эта дата должна стать знаковой не только для демократических сил, но и для властей. Поэтому не только для тех, кому свят исторический бело-красно-белый стяг, но и для сторонников нынешнего государственного флага этот день должен быть праздником. Так что, как особо подчеркивают организаторы, акция будет носить исключительно праздничный, а не протестный характер.

В свою очередь, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец отмечает, что «вопрос независимости является вопросом жизни и смерти любого государства», а потому отмечание столетия независимости «это, безусловно, праздник общенациональный, в котором заинтересованы и общество, и власти, какими бы они ни были». Организаторы рассчитывают на положительный ответ от Мингорисполкома на заявленный формат акции.

Реакции официального Минска нет

Пока же, как говорит политик, никакой реакции нет. Оргкомитет в своем обращении лично к мэру Минска Андрею Шорцу попросил разрешить сбор участников акции 25 марта в 14.00 на Площади Якуба Колоса, потом шествие по четырем полосам Проспекта Независимости до Площади Свободы, где должен состояться митинг-концерт. Северинец и другие члены оргкомитета уже 4 раза пытались добиться встречи с главой столицы, однако безрезультатно. Тем не менее, организаторы сейчас проводят встречи в разных государственных ведомствах и организациях, чтобы получить разрешение на заявленную акцию. Вариант шествия в Парк Дружбы народов в районе Площади Бангалор, который в народе называют местом для выгула собак, ими даже не рассматривается.

Зампредседателя Партии Белорусского народного фронта Алексей Янукевич сообщил, что оргкомитеты по празднованию 100-летия БНР созданы во всех областных центрах Беларуси, там будут проведены торжественные мероприятия, концерты, а в Гродно и Бресте также задуманы уличные гуляния. По словам исполнительного председателя оргкомитета Миколы Купавы, в столице 24 марта, накануне юбилея, планируется провести торжественное собрание и концерт с участием известных людей, иностранных дипломатов, представителей Евросоюза и ОБСЕ, а также белорусов зарубежья. Празднования также пройдут в Варшаве, Вильнюсе и Киеве.

БНР - повод объединиться

Павел Северинец констатирует, что юбилей БНР позволил объединиться вокруг этой даты большинству демократических сил, что уже является невероятным: «То, что 13 партий и организаций объединились, выработали единую заявку по формату и маршруту - это уже чудо, которого не было лет 10-15».