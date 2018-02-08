Кто в Европе больше всех пьет пива 2 8.02.2018, 20:03

4,100

Составлен рейтинг самых «пивных» стран Европы.

Специалисты составили рейтинг стран, граждане которых потребляют больше всего пива, передает etcetera.media.

1. ЧЕХИЯ остается лидером в общеевропейском рейтинге потребления пива уже много лет. В 2016 году каждый чех выпил 143 литра этого напитка. Если же учесть, что есть люди, которые вообще не употребляют алкоголь — например, дети, беременные и просто непьющие — то окажется, что рядовой чех выпивает более 200 литров пива в год.

2. ГЕРМАНИЯ. То же можно сказать о немцах, которые хотя и значительно уступают чехам, но выпивают по 104 литра пива в год. При этом Германия является европейским лидером по объемам его производства – 9,5 млрд литров. Такого количества достаточно, чтобы заполнить бассейн длиной и шириной 2,2 километра и глубиной 2 метра. Тогда в пиве можно было бы плавать, как в море. Но долго ли?

3. АВСТРИЯ. Здесь уровень потребления составляет 103 литра на человека — почти как в Германии. Таким образом, жителей двух стран объединяет не только язык.

4. ПОЛЬША хоть и близко, но пива здесь потребляют 98 литров в год. По производству напитка страна занимает третье место в Европе, причем значительная часть пива идет на экспорт в ту же Германию.

5. ЛИТВА производит много качественного и дешевого пива. Рядовой литовец выпивает 88 литров хмельного напитка в год. Что интересно: хотя в этой стране строго карается употребление марихуаны, а вот употребление «фирменного» пива из конопли — вполне легально.

6. ИРЛАНДИЯ. В стране зеленых пастбищ и белых туманов ежегодно употребляют 81 литр пива на человека. Местное пиво очень популярно и почти половина продукции ирландских пивоварен идет на экспорт.

7. ЭСТОНЦЫ И РУМЫНЫ потребляют одинаковое количество пива — по 80 литров на душу населения. При этом Румыния, как большая страна с двадцатимиллионным населением, имеет огромное разнообразие пивных марок, и занимает девятое место в Европе по объемам производства.

АКЦИЗ. Пиво хотя и считается слабым алкогольным напитком, но все равно подлежит акцизу. Во многих странах он настолько высок, что служит важным источником пополнения бюджета.

Самые высокие акцизы на 100 литров пива действуют в Финляндии (153,8 евро), Ирландии (108,2 евро) и Великобритании (100,4 евро). В соседней Польше акциз составляет 22 евро, а в Литве — 34. Зато чемпионы по потреблению пива — Чехия и Германия — решили не обворовывать своих сограждан. Ставка налога здесь составляет 14,7 и 9,4 евро соответственно. Поэтому местное пиво не только вкусное, но и доступное.