Европарламент призвал немедленно освободить Оюба Титиева 1 8.02.2018, 20:51

В резолюции Европарламент призывает российские власти «положить конец пресечению свободы слова в Чечне».

Европейский парламент призвал незамедлительно освободить задержанного месяц назад главу чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева. Российские власти должны гарантировать полное соблюдение прав Титиева, включая право на адвокатов и медицинскую помощь, физическую неприкосновенность и сохранение человеческого достоинства, защиту от незаконного судебного преследования, бездоказательных обвинений и незаконного ареста, говорится в принятой в четверг, 8 февраля, резолюции Европарламента о деле Титиева, передает DW.

Череда нападений, арестов, угроз в адрес журналистов и правозащитников

Судебное преследование Оюба Титиева "является частью вызывающей опасения череды арестов, нападений, угроз и дискредитаций работающих в Чечне независимых журналистов и правозащитников", говорится в документе. При этом депутаты указали, в частности, на арест главы общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслана Кутаева и чеченского журналиста Жалауди Гериева, в отношении которых в 2014 и 2016 годах были вынесены приговоры, основанные на "сомнительных доказательствах".

Европарламент также выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с тем, что до сих пор никто не понес наказание за убийство в 2009 году сотрудницы чеченского отделения "Мемориала" Натальи Эстемировой. Депутаты призвали власти РФ провести незамедлительное, независимое, объективное и тщательное расследование происходящих в Чечне событий.

"Очередное свидетельство преследования и травли"

Вице-председатель Европарламента Хейди Хаутала призвала российские власти прекратить атаки на "Мемориал" и пообещала и впредь внимательно наблюдать за ситуацией вокруг этой организации. "Европейский парламент поддерживает "Мемориал". Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать мужественных людей, которые в очень опасных обстоятельствах рискуют своей свободой и безопасностью ради поддержки принципов верховенства закона и прав человека", - заявила она.

Хаутала подчеркнула, что дело Оюба Титиева является "очередным свидетельством преследования и травли правозащитных организаций на Северном Кавказе". Одновременно финский политик напомнила о том, что в 2009 году Европарламент присудил "Мемориалу" премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Оюб Титиев был задержан 9 января и арестован по обвинению в хранении наркотиков. В "Мемориале" опасаются фабрикации уголовного дела против правозащитника. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов попросил Следственный комитет провести проверку возможного подброса Титиеву наркотиков, но СКР не нашел для этого оснований. Кроме того, Верховный суд Чечни отклонил жалобу на арест Оюба Титиева. Он останется под арестом до 9 марта.