Россельхознадзор не нашел яблок у белорусских производителей 11 8.02.2018, 21:29

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Продукция из этих предприятий поступала в Россию.

Сотрудники Россельхознадзора посетили Беларусь, чтобы провести инспекцию производителей яблок и огурцов. Инспекция работает с 1 по 9 февраля, сообщается на сайте российского ведомства.

По состоянию на 7 февраля россияне проверили 48 белорусских предприятий-производителей и у девяти из них не обнаружили в хранилищах яблок.

Это следующие производители:

— ФХ "Бугагроинвест" Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Большая Турна;

— СООО "ЕвроЭпл" Брестская обл., Каменецкий район, д. Демянчицы;

— ЧТПУП "Бел Сонет", Брестская обл., г. Малорита;

— СПК "Прогресс-Вертелишки", Гродненская обл., Гродненский р-н;

— ФХ "Райский сад", Берестовицкий р-н, д. Глыбовичи;

— КСУП "Племзавод "Рось", Волковысский р-н, г.п. Россь;

— КФХ "Адамян Г.С.", Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Чещевляны;

— ООО "Злато-сад", Берестовицкий р-н, д. Людвиново;

— ГСХУ "Лужеснянская сортоиспытательная станция", Витебская обл., Витебский район.

Продукция из этих предприятий поступала в Россию в декабре 2017-го — феврале 2018 года.

Чтобы уберечься от поставок продукции из стран, попавших под российское "продовольственное эмбарго", Россельхознадзор обратился к белорусским коллегам с просьбой не выдавать с 8 февраля фитосанитарные сертификаты на поставки яблок в Россию указанным предприятиям.