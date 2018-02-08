Россельхознадзор не нашел яблок у белорусских производителей

Россельхознадзор не нашел яблок у белорусских производителей11
- 8.02.2018, 21:29
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Продукция из этих предприятий поступала в Россию.
Сотрудники Россельхознадзора посетили Беларусь, чтобы провести инспекцию производителей яблок и огурцов. Инспекция работает с 1 по 9 февраля, сообщается на сайте российского ведомства.
По состоянию на 7 февраля россияне проверили 48 белорусских предприятий-производителей и у девяти из них не обнаружили в хранилищах яблок.
Это следующие производители:
— ФХ "Бугагроинвест" Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Большая Турна;
— СООО "ЕвроЭпл" Брестская обл., Каменецкий район, д. Демянчицы;
— ЧТПУП "Бел Сонет", Брестская обл., г. Малорита;
— СПК "Прогресс-Вертелишки", Гродненская обл., Гродненский р-н;
— ФХ "Райский сад", Берестовицкий р-н, д. Глыбовичи;
— КСУП "Племзавод "Рось", Волковысский р-н, г.п. Россь;
— КФХ "Адамян Г.С.", Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Чещевляны;
— ООО "Злато-сад", Берестовицкий р-н, д. Людвиново;
— ГСХУ "Лужеснянская сортоиспытательная станция", Витебская обл., Витебский район.
Продукция из этих предприятий поступала в Россию в декабре 2017-го — феврале 2018 года.
Чтобы уберечься от поставок продукции из стран, попавших под российское "продовольственное эмбарго", Россельхознадзор обратился к белорусским коллегам с просьбой не выдавать с 8 февраля фитосанитарные сертификаты на поставки яблок в Россию указанным предприятиям.