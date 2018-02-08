МИД Украины выразил протест из-за отказа РФ допустить врачей к Павлу Грибу 1 8.02.2018, 22:31

Павел Гриб

МИД Украины требует немедленного допуска врачей к Павлу Гриба, который из Гомеля попал в российскую тюрьму.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест на отказ Российской Федерации допустить врачей к похищенному с территории Беларуси и незаконно арестованному в России гражданину Украины Павлу Грибу, передает unian.net.

Как говорится в комментарии МИД Украины, также Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии здоровья незаконно удерживаемого украинца.

"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в учреждении содержания и неоказание медицинской помощи расцениваем как форму давления на него для получения необходимых следствию показаний. Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека", - заявляют дипломаты.

"Требуем немедленно допустить украинских или иностранных врачей к Павлу Грибу для оценки состояния его здоровья и необходимых медицинских рекомендаций", - заявили в МИД.

Также в МИД Украины призвали международных партнеров усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию и выступить в защиту жизни, безопасности и прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России.