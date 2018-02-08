Николай Статкевич: Украина уже отстроила свою нацию и свою армию 4 8.02.2018, 23:09

1,101

Белорусам надо массово выйти 25 марта и показать, что защитим независимость.

Белорусские миротворцы на Донбассе не нужны. И вообще официальному Минску, тесно связанному с Кремлем, лучше не лезть в дела Киева на востоке Украины. Так отреагировал на сегодняшнее заявление белорусского министра иностранных дел Владимира Макея о готовности властей нашей страны выслать на Донбасс миротворцев генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины и первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата. Об этом и не только в интервью «Белсату» высказался один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, бывший военный Николай Статкевич.

О прекращении военно-технического сотрудничества с Украиной

Когда Лукашенко настойчиво сказали «стоп», он должен был остановиться. Там только идет один бизнес с Украиной, я уверен, что вот эти миллионные поставки белорусского топлива, очевидно делятся с Востоком (Россией). А может, там еще что-то достается и руководству Украины. А там, где уже неприлично торчат уши и возмущается российская общественность, то там Кремль должен сказать «стоп».

О «нейтралитете» Беларуси

Если Путину понадобится, то никакого нейтралитета здесь не будет. Будут войска и все что угодно. Но другое дело: сейчас масштабная война против Украины менее вероятна, чем захват Россией Беларуси.

Украина наконец отстроила свою нацию, армию, она готова бороться, и туда, как говорят, лучше уж никому не лезть. А Беларусь до сих пор рассматривается, в силу того, что в России знают о моральном состоянии белорусской армии, её настроение – пророссийском, пропутинском, антизападном – у них есть соблазн этим воспользоваться, потому что эффект Крыма для рейтинга Путина уже начинает постепенно снижаться.

И, возможно, может снова возникнуть такой соблазн: «А не сделать ли мне эйфорию и не поднять рейтинг»? Я очень хочу, чтобы этого не было, но, к сожалению, эта вероятность есть, и она растет. Нам с вами надо об этом думать.

Про белорусскую независимость и День Воли

Этот человек (Александр Лукашенко - прим.) сам добровольно залез, где придумать такое, превратил нормальную молодое государство в филиал России во всех сферах! И сейчас, когда Россия беднеет и радикализируется, она будет все за меньшие деньги требовать все больше.

И мы действительно оказываемся в очень опасной ситуации. Поэтому так важно 25 марта, в столетие восстановления нашей независимости, выйти как можно более массово и показать, что белорусы будут защищать свое государство. Даже если эти власти и армия не будут её защищать. А мы будем и защитим!