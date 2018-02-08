Майк Новограц собрал $250 млн. на открытие криптовалютного банка 1 8.02.2018, 23:20

Криптовалютный банк официально будет зарегистрирован в Канаде.

Известный американский миллиардер и криптовалютный инвестор Майк Новограц собрал около $250 млн. для финансирования коммерческого криптовалютного банка, который будет официально зарегистрирован в Канаде, передает Bloomberg.com.

По слухам, исполнительный директор тайваньской компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу входит в число инвесторов закрытого акционерного общества. Согласно источнику, который пожелал остаться инкогнито, инвесторы обязуются покупать акции фирмы Новограца Galaxy Digital LP через холдинговую компанию, которая скоро будет торговать на бирже TSX Venture Exchange в Торонто.

53-летний Новограц смог собрать средства, даже когда цены на биткоин и другие криптовалюты пошли на спад с рекордных максимумов в декабре. Его коммерческий банк в Нью-Йорке планирует торговать криптовалютой, осуществлять инвестиции, управлять активами клиентов и предоставлять консультации, связанные с блокчейном.

В отличие от IPO, Galaxy собирает деньги конфиденциально, без предоставления общественности финансовой отчётности. Этот процесс также включает обратное поглощение канадской компании Bradmer Pharmaceuticals.

В прошлом месяце Новогорац объявил о закрытом размещении акций и планах по листингу.

В Galaxy Digital рады возвращению Новограца, который покинул Fortress Investment Group LLC в 2015 году после того, как макрофонд, который он возглавлял, лишился средств. Бывший банкир Goldman Sachs посвятил себя инвестициям в криптовалюту. Он вложил почти 20-30% своих средств в Биткоин, благодаря чему приумножил свои богатства и стал известным на весь мир.