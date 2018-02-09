Автомобиль Илона Маска официально признали космическим спутником 9.02.2018, 7:34

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Фото: elonmusk / Instagram

Tesla Roadster внесли в каталог спутников под номером 43205.

Личный электромобиль основателя компании SpaceX Илона Маска, который запустили в качестве полезной нагрузки ракеты Falcon Heavy, добавили в официальный каталог космических спутников. Об этом в Twitter 8 февраля сообщило космическое командование военно-воздушных сил США.

Автомобиль Tesla Roadster внесли в список под номером 43205.

6 февраля 2018 года с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. После нескольких витков вокруг Земли ракета вышла на гелиоцентрическую орбиту.

7 февраля Маск сообщил, что машина, которую выпустили с борта Falcon Heavy, превысила орбиту Марса и движется к поясу астероидов.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU — AF Space Command (@AFSpace) 7 февраля 2018 г.

В салоне электрокара при запуске играла песня Дэвида Боуи Space Oddity, предполагается, что композиция будет звучать непрерывно. За рулем – манекен в скафандре SpaceX. В бардачок положили устройство Arch с циклом книг "Основание" Айзека Азимова.

Falcon Heavy способна нести до 63,8 тонн грузов и была разработана для лунной и марсианской миссий.