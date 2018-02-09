Надежды Пхенчхана: кто из белорусов может порадовать и удивить на Олимпиаде 6 9.02.2018, 7:59

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Есть стойкая уверенность, что без наград Беларусь не останется.

После феерических для Беларуси Игр-2014 в Сочи, откуда самая малочисленная в нашей суверенной истории олимпийская команда привезла сразу 6 медалей (из них 5 золотых), сложно ждать повторения такого чуда в Пхенчхане. Но есть стойкая уверенность, что и на сей раз без наград Беларусь не останется.

Портал tut.by изучил состав олимпийской сборной и выделил основные белорусские надежды в столице Южной Кореи.

Биатлон

Конечно же, главные чаяния связаны с именем трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, которая проводит первый полноценный сезон после рождения дочери Ксении.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дарья не скрывает, что главной целью этой зимы для нее является Олимпиада. Ради нее белоруска жертвовала гонками Кубка мира и даже полностью пропустила этап во французском Анси. А затем, вопреки контракту с французской компанией Rossignol, с которой стала сотрудничать перед новым сезоном, вернулась к старым проверенным лыжам Fischer.

— Прошлой весной я достаточно много тестировала лыжи нескольких брендов. С лыжами Rossignol мое скольжение было быстрейшим — это и стало той простой причиной, почему я решила работать с этой компанией, — так объясняла Домрачева смену марки.

Но в начале сезона что-то пошло не так, и хотя явных обвинений в чей-то адрес не звучало, в комментариях после гонок чувствовалось раздражение олимпийской чемпионки качеством подготовки инвентаря.

В январе, когда Дарья опять встала на лыжи Fischer, она ничего особо не объясняла. Просто стала резвее на трассе. И если расторжение контракта с Rossignol подразумевало финансовые потери, вряд ли белоруска о них сожалела.

Домрачева снова стала излучать спокойствие и уверенность в собственных силах, а лейтмотивом предолимпийских комментариев стало «все идет по плану».

Что еще вселяет оптимизм перед Пхенчханом, так это отсутствие явных провалов в результатах личных гонок. Исключение — сход с дистанции в спринте Эстерсунда, когда недовольная скольжением лыж белоруска решила не продолжать борьбу после четырех промахов на огневых рубежах. Но это лишь подтверждает, что набор очков в зачет Кубка мира — не главная цель сезона.

И пусть в активе Дарьи в нынешнем розыгрыше Кубка мира не так много призовых мест (2 золота, 2 бронзы), зато из 10 гонок, в которых она добралась до финиша, лишь в одной не попала в топ-7. В прежние годы откровенно провальных стартов было больше. Радует и то, что в некоторых гонках Дарья сумела компенсировать не задавшийся ход по лыжне хорошей работой на огневых рубежах, а иногда — и наоборот (что, впрочем, и ранее было для нее характерно).

Ну, а благородный жест Домрачевой на финише гонки преследования на предолимпийском этапе в Антхольце — разве это не плюсик в карму накануне сражений в Пхенчхане?

Правда, прогнозисты относительно Домрачевой пока осторожничают. Аналитическое агентство Gracenote в своем прогнозе на Олимпийские игры в Пхенчхане в женском биатлоне предрекает умопомрачительный триумф немке Лауре Дальмайер, повесив ей на шею 6 золотых медалей! Домрачевой же эти оракулы предрекают всего 2 награды — серебро в гонке преследования и бронзу в масс-старте. Хотя еще в январе они верили в Дарью еще меньше, отводя ей лишь серебро в преследовании. Видимо, фейр-плей в Домрачевой в Антхольце аналитиков впечатлил.

А вот журналисты американского агентства AP на долю трехкратной олимпийской чемпионки Сочи-2014 выделили из медального пирога Пхенчхана всего 1 награду — бронзу в индивидуальной биатлонной гонке на 15 км.

На наш взгляд, Дарье вполне по силам превзойти эти прогнозы и «зацепить» как минимум одно золото. Но повторить феерический результат Сочи белоруске, конечно, вряд ли удастся.

Но вообще в биатлоне мы вправе ждать приятных новостей не только от Дарьи Домрачевой. На это намекают серебро Ирины Кривко в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси и золото Надежды Скардино в индивидуальной гонке Эстерсунда.

Фото: twitter.com/IBU_WC

Олимпиада, несмотря на все возрастающие вокруг нее грязные игры, — это ведь по-прежнему немножко сказка. А в сказках всегда есть место чуду. Можете спросить у Нади Скардино, четыре года назад взлетевшей на пьедестал Игр в Сочи. Ну, а нынче притязания нашего лучшего снежного снайпера подкреплены еще и малым Хрустальным глобусом — первым в карьере. Это стало аргументом даже для прогнозистов агентства AP, которые отвели Надежде Скардино серебро в женской индивидуальной гонке на 15 км.

А еще дружная женская белорусская команда способна пошуметь и в эстафете, где компанию Домрачевой, Скардино и Кривко, вероятно, составит Надежда Писарева. Она, конечно, уступает в мастерстве подругам по команде, но на роль четвертого номера лучшей кандидатуры, пожалуй, пока нет, ведь у Динары Алимбековой, также улетевшей в Пхенчхан, маловато опыта.

От белорусских мужчин-биатлонистов многого мы не ждем. Накануне Олимпиады они пережили встряску, когда готовившие спортсменов к сезону тренеры Николай Лопухов и Василий Большаков были отодвинуты от штурвала.

Возможно, расчет руководства БФБ был на шокотерапию? Посмотрим. И если лидер мужской команды Владимир Чепелин в Пхенчхане хотя бы повторит свой лучший результат нынешнего сезона (9-е место в спринте Антхольца, аккурат после отстранения наставников), то кардинальные меры отчасти можно будет считать оправданными. Прежде лучшим личным показателем Чепелина на Олимпийских играх было 29-е место в спринте Сочи-2014. Вероятно, Владимир снова сможет бороться в районе этих позиций, но азарт так и подмывает припомнить фантастический пример Сергея Новикова, который в Ванкувере-2010 разделил серебряную ступень олимпийского пьедестала с самим Уле-Эйнаром Бьорндаленом, который нынче входит в штаб сборной Беларуси.

Фристайл

Фристайл — еще один золотоносный для Беларуси вид спорта в Сочи-2014. Тогда все олимпийское золото лыжных акробатов приехало в Минск. Оба триумфатора предыдущих Игр — 33-летний Антон Кушнир и 38-летняя Алла Цупер — есть и в нынешнем составе белорусской команды.

Антон Кушнир. Фото: Александр Метилов, TUT.BY

Правда, моложе они не стали. Кушнир после сочинского фурора поначалу больше занимался лечением травм, нежели покорением турнирных вершин. Алла успела родить второго ребенка, после чего планировала завершить карьеру. Но в очередной раз вернулась.

И олимпийский сезон доказывает, что есть еще порох. Антон Кушнир поднимался на пьедестал на четырех из шести этапов Кубка мира — золото 6 января в Москве, серебро 20 января в Лейк-Плэсиде и две бронзы (17 декабря в китайском Секрет-Гардене и 12 января в американском Дир-Вэлли). И если б не провальные выступления на двух остальных этапах, где Кушнир не преодолел квалификацию, то он вполне мог бы рассчитывать на Кубок мира. Впрочем, и третье место в общем зачете — солидный результат.

Алла Цупер выступала скромнее, в общем зачете став только 11-й, а ее лучшим результатом на этапах Кубка мира оказалось 7-я позиция (в Китае). Но мы ведь не забываем о ее колоссальном опыте и помним о том, что свой золотой олимпийский прыжок (тройное сальто с тремя винтами) Алла впервые попробовала незадолго до Игр в Сочи. А на официальных стартах впервые исполнила его только на Олимпиаде!

Кроме того, замечательный наставник сборной Беларуси Николай Козеко не был бы самим собой, если бы не подготовил к Олимпиаде качественную смену ветеранам. Недаром ведь, начиная с Нагано-1998, его подопечные на каждой Олимпиаде неизменно завоевывали медали.

В нынешнем сезоне по-настоящему (хотя наверняка еще не до конца!) раскрылась 25-летняя Анна Гуськова, которая заняла 2-е место в зачете Кубка мира по лыжной акробатике. Причем она была близка к тому, чтобы выиграть Хрустальный глобус, но на последнем этапе пропустила вперед китаянку Сю Ментао.

Анна Гуськова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Совсем немного от призовой тройки общего зачета Кубка мира отстала еще одна белоруска, 21-летняя Александра Романовская, разместившаяся на 4-й строке.

Анна Гуськова в нынешнем сезоне дважды поднималась на пьедестал этапов Кубка мира (золото 16 декабря в китайском Секрет-Гардене и серебро 19 января в Лейк-Плэсиде), Александра Романовская завоевала серебро 6 января в Москве.

Потенциал мужской команды фристайлистов также не ограничивается лишь Антоном Кушниром. Максим Густик уже не только подает надежды, но и все смелее их оправдывает. В нынешнем сезоне он занял 4-е место в зачете Кубка мира, в декабре брал серебро на первом этапе КМ в Китае, и лишь на одном из остальных пяти этапов занимал места ниже, чем в топ-8.

После завершения карьер таких легенд фристайла, как Алексей Гришин и Дмитрий Дащинский, Максим Густик наконец-то дебютирует на Олимпиаде — в 29 лет. Пожалуй, именно опыта состязаний такого уровня и накала ему и не хватает. Но ведь в 2015-м смог же он завоевать бронзу чемпионата мира, выдержав конкуренцию в том числе с некоторыми именитыми китайцами!

Фото: facebook.com/kreischberg2015

Еще один дебютант Олимпиад, 23-летний Станислав Гладченко в зачете Кубка мира занял 15-е место. Его лучший результат в этом сезоне — 6-е место на этапе КМ в Москве. А на пьедестал в состязаниях Кубка мира он пока взбирался лишь однажды — когда в феврале 2017-го в американском Дир-Вэлли выиграл серебро.

Американское агентство AP ожидает, что фристайлисты принесут в медальную копилку Беларуси два серебра. В качестве героев они видят олимпийского чемпиона Сочи-2014 Антона Кушнира и новую звездочку Анну Гуськову.

Лыжи и коньки

Положа руку на сердце, биатлоном и фристайлом наши медальные притязания на Играх в Пхенчхане ограничиваются. Награда в любом из других четырех видов спорта станет, наверное, самой громкой сенсацией предстоящей Олимпиады.

И все же есть в сборной Беларуси личности, на которые стоит обратить внимание и которые способны не стать статистами.

Во-первых, нельзя обойти вниманием 44-летнего лыжника Сергея Долидовича, который отправился уже на свою седьмую Олимпиаду, хотя летом чиновники поставили на нем крест и отказали в финансировании. Но после того как спортсмен собрал деньги на подготовку к Играм с помощью краудфандинга, решило повернуться лицом к заслуженному ветерану и государство.

Незадолго до Олимпиады, после дисквалификации российских лыжников, Долидович едва не получил медаль Игр в Сочи. Правда, в конце января CAS оправдал россиян и вернул им отобранные награды. Хотя в базе МОК белорус все еще значится бронзовым призером 50-километрового марафона Игр-2014.

Сергей Долидович. Фото: skisport.ru

Сложно представить, что спустя четыре года Сергей Долидович сумеет хотя бы приблизиться к сочинскому результату — лучшему в его олимпийской карьере. Сам он назовет успехом попадание в Пхенчхане в 20−30-ку лучших. Учитывая то, что его лучший результат нынешнего сезона — 42-е место в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе, названный спортсменом ориентир и в самом деле видится вполне достойным. Но порой воля, терпение и характер помогают творить удивительные вещи.

Со времен Анжелики Котюги, которая стала пятой на 500 м и 12-й на 1000 м на Олимпиаде-2002, в белорусском конькобежном спорте не было столь ярких девушек и спортсменок, как 25-летняя Марина Зуева.

Ей, правда, еще далековато до славы медалистки чемпионатов мира Котюги (она, впрочем, больше специализировалась на спринте), но некоторые национальные рекорды Марина уже побила — к примеру, на дистанции 3000 м (3.59,54), когда в декабре заняла 6-е место на этапе Кубка мира в Калгари. От мирового рекорда (3.53,34) канадки Синди Классен это далековато. Но ведь рекордные результаты показывают далеко не на каждой Олимпиаде.

Марина Зуева. Фото: almaty2017.com

А в феврале 2017-го Марина Зуева добилась еще одного примечательного результата, во время Универсиады в Алматы обновив рекорд на 5000 м знаменитого катка «Медео», державшийся с 1986 года, когда конькобежка из ГДР Андреа Эриг показала время 7.20,99.

Белоруска, показав результат 7 минут 20,11 секунды, завоевала золото Универсиады и опередила тогда ближайшую преследовательницу Нене Сакаи из Японии (7.35,14) более чем на 15 секунд!

Личный рекорд Зуевой на 5000 м (7.12,24), показанный в 2015 году в Солт-Лейк-Сити, еще выше, чем рекорд катка «Медео». Хотя с мировым достижением знаменитой чешки Мартины Сабликовой (6.42,66) тягаться, конечно, тяжело.

Стоит понаблюдать и за 20-летним Игнатом Головатюком, который показывал хорошие результаты на международной арене в юниорских соревнованиях, а сейчас постепенно осваивается среди взрослых. Его коронные дистаннции — 500 и 1000 м, где ему принадлежат национальные рекорды (35,00 сек. и 1.09,05).

До секунд мировых лидеров ему пока далековато, но затеряться в Пхенчхане парень не должен, а бесценный опыт пригодится юному дебютанту в будущем, ведь его карьера, по сути, только начинается.