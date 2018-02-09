Одна из ведущих партий Германии одобрила создание «большой коалиции» 9.02.2018, 8:10

Христианско-социальный союз выступил за формирование нового правительства.

Христианско-социальный союз (ХСС) стал первой из партий возможной будущей "большой коалиции" в Германии, окончательно одобрившей коалиционный договор. В четверг, 8 января, за него выступила земельная фракция ХСС баварского парламента. До этого договор получил одобрение правления ХСС и земельной группы партии, входящей в единую с Христианско-демократическим союзом (ХДС) фракцию бундестага, сообщает dw.com.

В отличие от других партий, формирующих правительственную коалицию, согласия этих партийных органов достаточно для одобрения договора. В ХДС одобрение должно быть получено на партийном съезде, который состоится 26 февраля.

Судьбу правительства решат рядовые члены СДПГ

У третьего участника будущей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) судьбу договора должны определить 460 000 рядовых членов партии. Итоги этого голосования будут известны 4 марта. По данным опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey, порядка 60 процентов социал-демократов намерены поддержать создание "большой коалиции".

7 февраля после долгих и трудных переговоров, начавшихся 26 января, немецкие консерваторы (блок ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel) согласовали с руководством социал-демократов договор о формировании новой правительственной коалиции. Однако он будет подписан руководством партий-участников только после внутрипартийного одобрения.