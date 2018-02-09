Власти Бреста не знают, что строят под их окнами 1 9.02.2018, 8:20

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Стройки нет в градостроительном плане.

«Белсат» расследовал, что строят возле администрации Московского района Бреста.

Пока все внимание брестчан приковано к строительству аккумуляторного завода, несколько жителей Бреста обратились к журналистам «Белсата» с просьбой узнать, что строят на улице Московской в районе Восток. Работы на поле между церковью и Брестским государственным техническим университетом начались в начале января, и ведутся до сих пор. Стройки нет в градостроительном плане, в доступных источниках нет информации об общественных обсуждениях, а сама стройка не ограждена забором, как того требует закон. Паспорт объекта также отсутствует.

Узнать о стройке удалось после телефонного расследования «Белсата».

9 января мы позвонили в приемную администрации Московского района Бреста (к ней от стройки – не более 500 метров). Там не знали, что рядом с ними ведутся работы, и предложили обратиться в горисполком.

«Сейчас объективно не можем ответить, что там происходит, но после вашего звонка я отправлю туда человека, он сходит туда, спросит и узнает. Позвоните завтра», – сказали в администрации.

На следующий день работник приемной заявил, что «они узнали»:

«Это церковь ведет коммуникации. Вы не волнуйтесь: по правилам благоустройства, если что-то раскопано, оно должно быть закопано – и закопано культурно. Я так понимаю, если газон будет нарушен, то он потом будет восстановлен».

На поле между церковью и БрГТУ продолжала работать техника, и как бы это место не выглядело, оно, по мнению юристов, должно иметь ограждение и паспорт объекта.

Техника работает на стройке. Или благоустройстве территории

Мы начали снова звонить чиновникам по кругу.

Сначала связались с начальником инспекции департамента контроля и надзора за строительством брестского облисполкома Вадимом Ольшевским, но услышав слово «Белсат» и «нарушения» Вадим Иванович вдруг заявил, что стал плохо слышать и положил трубку, и на следующий день трубку никто не брал. В приемной Ольшевского сказали, что ничего не знают о стройке, и снова отправили в горисполком. Начальник отдела строительства горисполкома Федор Жаборовский тоже не был в курсе ситуации, и попросил время на подготовку, но на следующий день все же дал нам комментарий:

«Технический университет строит футбольное поле, они сейчас сняли верхний слой, засыплют черноземом – и вся стройка закончится. Строительство идет за счет собственных средств университета».

На вопрос, что с тем, что на объекте нет ограждения и паспорта объекта, как требует закон, нам отвечают, что на это «у них нет денег».

«Нет там никакой стройки, это же не монтаж, не котлованы. Я считаю, что это элемент благоустройства», – добавил Жаборовский.

«Если ведутся какие-либо строительные работы, и территория не огорожена, а паспорта объекта нет, – это грубое нарушение действующего законодательства. Госстройнадзор обязан разобраться в ситуации и наказать виновных», – сообщила Белсату юрист «Экодом» Татьяна Синица.

Но после наших звонков чиновники стали отрицать сам факт стройки.

Поле между церковью и БрГТУ (здание на заднем плане) разрыто бульдозерами, но ограждения и паспорта объекта вдоль нет

В четверг, 8 февраля, мы позвонили представителю организации, ведущей строительство, проректору БрДТУ по административно-хозяйственной работе Василию Гарэйку.

– Василий Александрович, это журналист телеканала Белсат, хотелось бы получить комментарий касательно стройки, которая идет около вашего университета.

– А вам это зачем?

– Людей интересуют, что за стройка, спрашивают у меня, как у журналиста.

– А вы каким боком к этим людям? Вы что – выдвигаетесь в президенты?

– Вы как чиновник, должны отвечать на вопросы журналистов.

– Я вам ничего не должен, у нас с вами договора нет. И вообще по телефону не буду ничего говорить, может вы вообще пятая колонна, как говорит глава государства. И сейчас раздуете этот пожар.

– А почему стройка проходит с нарушениями?

– Стройки там нет, это благоустройство территории.