Японец стал первым восьмикратным участником Олимпийских игр 9.02.2018, 8:53

Нориаки Касай впервые выступил на Олимпиаде в 1992 году и с тех пор неизменно участвует в зимних Играх.

Японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касай стал первым спортсменом, принявшим участие в восьми Олимпийских играх. В квалификации турнира на среднем трамплине на соревнованиях в Пхенчхане он показал 20-й результат и прошел в финал, сообщается на сайте соревнований.

Касай впервые выступил на Олимпиаде в Альбервилле в 1992 году и с тех пор неизменно участвует в зимних Играх. За это время спортсмен трижды поднимался на пьедестал — в его активе серебряная медаль ОИ-1994, а также серебро и бронза на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

45-летний Касай принял участие в 13 чемпионатах мира и завоевал семь медалей (две серебряные и пять бронзовых). Он рекордсмен среди всех прыгунов с трамплина по этому показателю. Японец начал профессиональную карьеру в 1988 году.