Белорусские академики: За жилье отдаем от 80 до 100% зарплаты 18 9.02.2018, 8:57

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Жители арендных квартир высказали Лукашенко свое недовольство.

Строительство «Магистра» было «жестом доброй воли» со стороны государства для работников культуры и науки, которые не могут позволить себе купить жилье из-за невысоких зарплат. Квартиры в комплексе сдаются в аренду по ценам гораздо ниже рыночных, но, несмотря на это, для многих квартирантов они остаются неподъемными.

Начиная с 2015 года обитатели арендных домов, а именно работники Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства культуры, стучатся в различные инстанции с просьбой понизить ставки аренды, но реакции так и не дождались. «Нам осталось только такое открытое, публичное обращение к Лукашенко», — сказали они и принялись собирать подписи под письмом. Сайт onliner.by опубликовал его текст:

«ЖК «Магистр» был построен в том числе в целях обеспечения жилыми помещениями коммерческого использования научных, педагогических работников, работников культуры. Благодаря этому у людей из перечисленных категорий появился реальный шанс переехать в отдельные комфортабельные квартиры. Во всех регламентирующих правовых документах предусмотрено применение понижающего коэффициента 0,2 для граждан, которым арендное жилье предоставлено в первоочередном порядке в связи с характером трудовых отношений.

Несмотря на это, сразу после заселения двух первых домов понижающий коэффициент для нашего района был отменен. Основанием для этого стала вначале докладная записка первого заместителя премьер-министра В. И. Семашко «О порядке предоставления отдельных жилых помещений коммерческого использования». Пункт 1.7 предписывает расчет платы за пользование жилым помещением коммерческого использования без применения понижающего коэффициента. Так как данное Распоряжение распространяется только на ЖК «Магистр», сложилась парадоксальная ситуация в сфере государственного арендного жилья по г. Минску и республике в целом. Алогизм заключается в том, что сотрудник организации, получивший квартиру на период трудовых отношений в ЖК «Магистр», вынужден платить за нее в 5 раз больше, чем его коллега из той же организации, получивший жилье в другом жилом комплексе. Положение усугубляется и тем, что за прошедшие три года сумма в графе „плата за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда коммерческого использования“ увеличилась на 60—65%. Рост будет продолжаться и в дальнейшем, так как расчет платы за аренду производится исходя из постоянно растущей базовой величины. К примеру, в октябре 2014 года за аренду квартиры 55 кв. м нужно было заплатить 165 рублей, в декабре 2017 года — 253 рублей, сумма за январь 2018 года составит уже 269 рублей 50 копеек.

В общей сложности за двухкомнатную квартиру сегодня нужно заплатить порядка 350 рублей, а тем, кому достались квартиры большего метража, — около 400 рублей и более. Не стоит забывать, к какой категории относятся плательщики — молодые сотрудники НАН Беларуси, педагогические работники, работники культуры. По отношению к размерам заработных плат работников этой категории плата за квартиру составляет на сегодняшний день от 80 до 100% зарплаты!

Многие молодые мамы находятся в декретных отпусках, и все пособие по уходу за ребенком поглощает оплата аренды жилья и коммунальных услуг, а зачастую пособия не хватает даже на это.

Учитывая то, что большинство жителей ЖК «Магистр» составляют молодые семьи, в каждой из которых по одному, два, три (есть и более) несовершеннолетних ребенка, мы оказались заложниками ситуации, при которой не имеем возможности накопить какие-либо сбережения на строительство собственного жилья, а государственные арендные квартиры предоставлены нам только во временное пользование. На данный момент многие из нас уже с большим трудом несут бремя постоянно возрастающей финансовой нагрузки. Очень многие семьи из числа перечисленных категорий были вынуждены выселиться из ЖК «Магистр», и эта тенденция продолжается.

Исчерпав все возможные пути решения данного вопроса, мы обращаемся с убедительной просьбой: пересмотреть и внести изменения в п. 1.7 распоряжения №33рп от 17.02.2015 г. «О порядке предоставления отдельных жилых помещений коммерческого использования», предусматривающие восстановление понижающего коэффициента 0,2 для граждан, которым арендное жилье было предоставлено в первоочередном порядке в связи с характером трудовых отношений».