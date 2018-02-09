Иностранных туристов будут «мониторить» на вокзалах

Иностранных туристов будут «мониторить» на вокзалах5
- 9.02.2018, 9:05
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Туристам необходимо будет самостоятельно заполнить анкету.
В Беларуси на вокзалах будут проводиться специальные мониторинги въездного и внутреннего туризма – сколько людей приехало, сколько денег они потратили.
Участие в мониторинге предполагается добровольное и анонимное. Туристам необходимо будет самостоятельно заполнить анкету.
Такие исследования проводятся для получения данных о количестве прибывших туристов и объеме денежных средств, израсходованных ими в Беларуси, пишет БелТА.
Такая практика уже была введена в гостиницах. Теперь ее введут и на авто и ЖД вокзалах.
Мониторинги будут проводить раз в год в течение пяти дней сентября. В гостиницах – раз в квартал.