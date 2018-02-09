Иностранных туристов будут «мониторить» на вокзалах 5 9.02.2018, 9:05

1,774

Туристам необходимо будет самостоятельно заполнить анкету.

В Беларуси на вокзалах будут проводиться специальные мониторинги въездного и внутреннего туризма – сколько людей приехало, сколько денег они потратили.

Участие в мониторинге предполагается добровольное и анонимное. Туристам необходимо будет самостоятельно заполнить анкету.

Такие исследования проводятся для получения данных о количестве прибывших туристов и объеме денежных средств, израсходованных ими в Беларуси, пишет БелТА.

Такая практика уже была введена в гостиницах. Теперь ее введут и на авто и ЖД вокзалах.

Мониторинги будут проводить раз в год в течение пяти дней сентября. В гостиницах – раз в квартал.