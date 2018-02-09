Секрет Уолл-стрит 1 Виталий Каценельсон, «Новое Время»

9.02.2018, 9:36

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Инвесторы относятся к фондовому рынку, как к казино.

Изначально меня попросили прокомментировать недавний обвал фондовых рынков. И сразу я отреагировал так: рынки растут, и они падают. Америка – великая страна, но Конституция США не гарантирует вам постоянно растущих рынков. Поэтому я сел и хотел написать обнадеживающий пост и выразить слова поддержки. Но затем обнаружил, что мой запас ободряющих слов исчерпан.

Затем натолкнулся на прогнозы Рэя Далио и Майка Уилсона, рассказывавших о том, как рынок будет вести себя дальше. Я начал писать, и уже не мог остановиться.

Вы слушаете Далио или Уилсона? Я открою вам небольшой секрет: никто на Уолл-стрит не знает, как рынок акций будет вести себя дальше. Не стоит обманываться фантастической репутацией экспертов, неисчислимым количеством долларов, которыми они управляют, их красноречием и логикой. На самом деле, никто не знает, что будет происходить на фондовом рынке завтра, на следующей неделе или в следующем году. Ситуация на фондовом рынке в краткосрочной перспективе является делом случая. Абсолютно! Ты скорее угадаешь карту в блэкджеке, чем догадаешься, как поведет себя рынок акций.

Средствам массовой информации, конечно, нужно чем-то заполнять полосы и набирать просмотры различных мнений, поэтому у них всегда есть 100500 объяснений, почему на рынке акций происходит то или иное. Эти мнения всегда звучат рационально. Но, по большей части, все они бесполезны, потому что содержат нулевой прогноз. Отчет о работе компаний привел к тому, что акции поползли вверх. Объяснение: экономика растет. Отчет о работе компаний привел к тому, что акции поползли вниз. Объяснение: инвесторы обеспокоены высокими процентными ставками. Я могу дать двоякую трактовку любым новостям, за исключением, наверное, только новости о ядерной войне.

Моя самая большая проблема с темой «как фондовый рынок будет вести себя дальше?» заключается в том, что этот вопрос превращает инвесторов в игроков, повернутых на этой почве. Я вижу, как люди относятся к фондовому рынку, как к казино. Иногда им везет, и они ловят случайную волну (особенно, если рынок уверенно растет). Успех кружит им голову, и им кажется, что весь фондовой рынок у них в кармане. Но цена на акции – это лишь маленькая часть той информации, которая меняется бесчисленное количество раз в день. И это – не инвестирование. Я даже не хочу оскорблять азартные игры, называя это – азартными играми. По крайней мере, игроки не делают ставки в казино на все их состояние (если только они не дегенераты).

Так что же будет на фондовом рынке дальше?

Это неправильный вопрос. Это вопрос, который никогда не стоит задавать. И на него никогда не стоит отвечать. Задавая этот вопрос, вы показываете, что вы верите, что якобы в этом мире этого беспорядочного безумия существует какой-то порядок. Нет. И любой ответ на этот вопрос, кроме «я не знаю», показывает то, что вы – лжец.

Как вы относитесь к падению рынка? Прекратите воспринимать фондовый рынок, словно это казино. Цена на акции – это мнение инвесторов о том, какие деньги рынок готов заплатить за этот бизнес прямо сейчас. Да, это только мнение, а не окончательное решение.

Если вы начнете относиться к акциям, как к бизнесу, вы начнете анализировать их, оценивать их как таковые. Падение рынка перестанет быть для вас источником боли и превратится в источник удовольствия.

Я где-то читал, что большую часть денег инвесторы делают на «медвежьих» рынках (то есть когда вы покупаете акции по дешевке), – хотя это и не соответствует действительности. Но почему сегодня рынок решил снизить цены на ваши акции? Будет ли это иметь значение через три, пять лет? Если у вас есть недооцененные компании? Могут ли они подешеветь еще больше?

До тех пор, пока у вас есть собственная оценка ситуации, вы, в конечном счете, будете правы. Вот и все. Это единственный рациональный способ инвестирования. Все остальное – ерунда.

Виталий Каценельсон, Финансовый аналитик, директор по инвестициям Investment Management Associates, «Новое Время»