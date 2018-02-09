Российский священник привез в Барановичи чемодан евро для оплаты штрафа 15 9.02.2018, 9:49

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Когда батюшку остановили на трассе возле Барановичей, он удивился начисленной сумме.

Самый большой штраф за нарушение системы BelToll в 2017 году в Барановичах заплатил православный священник из России. Об этом газете «Intex-press» рассказал начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в Барановичах Александр Булыга. Россиянину пришлось выложить 3640 евро.

В марте 2017 года настоятель мужского монастыря из Псковской области России приехал в Беларусь на «Газели». На автомобиле, принадлежавшем его приходу, мужчина вез гуманитарную помощь для одной из церквей в Березе. К тому времени другие священники на этой самой «Газели» неоднократно приезжали в Беларусь, но, видимо, не знали о системе платных дорог. У автомобиля не было бортового устройства, поэтому за им было зафиксировано 14 нарушений.

«Когда батюшку остановили на трассе возле кафе «Старый друг», он ужаснулся от суммы оплаты — таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь», — говорит Булыга.

Примерно через месяц священник на поезде вернулся в Барановичи за своим автомобилем. По словам милиционеров, он привез полный чемодан денег, выкупил авто и тот же день уехал в Россию.