«Бройлерный король» удерживает свыше 30% белорусского рынка 9.02.2018, 10:09

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Евгений Баскин

Фото: tut.by

Хотя «Дзержинка» и потеснила одну из птицефабрик Евгения Баскина.

Лидером по производству мяса птицы в Беларуси в прошлом году стала фабрика «Смолевичи Бройлер» — владелец бренда «Петруха». Предприятие, которое контролирует бизнесмен Евгений Баскин, единственное преодолело стотысячный рубеж и выпустило 113,3 тыс. тонн продукции, отмечается в материалах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, пишет «Завтра твоей страны».

На второе место впервые за несколько последних вышел «Агрокомбинат «Дзержинский». Крупнейшая на сегодняшний момент государственная фабрика произвела 81,4 тыс. тонн бройлеров в живом весе.

«Дзержинка» впервые вклинилась в дуополию компаний Евгения Баскина, долгие годы удерживавших первые две строчки куриного рейтинга. Позади «Агрокомбината «Дзержинский» в 2017 году осталась могилевская фабрика «Серволюкс Агро», с которой в 2002 году начинал свое дело бизнесмен. «Серволюкс Агро» в 2017 году не дотянула до показателя предыдущего года (темп 99%), произведя в итоге 78,3 тыс. тонн мяса птицы.

Как «Петруха» поглотил «Мишутку»

И все же на две фабрики Евгения Баскина по-прежнему приходится свыше 30% объемов производимого в стране мяса бройлеров. В совокупности «Смолевичи Бройлер» и «Серволюкс Агро» выпустили 191,6 тыс. тонн продукции из 588, 6 тыс. тонн, то есть – 32,57%.

Кто произвел дешевого мяса больше всех?

В топ- 15 крупнейших производителей мяса птицы в стране входят еще две частные птицефабрики.

Восьмое место заняла компания «Витконпродукт» (29 тыс. тонн), которая показала лучшую динамику в прошлом году. Этот производитель бройлеров увеличил производство на 13%, общий прирост на рынке в 2017 году составил 5%.

13-м стал «Агрокомбинат «Колос». Фабрика из Столбцовского района выпустила 6 тыс. тонн мяса – это на 12% меньше, чем в 2016 году.