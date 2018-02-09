США начали продавать нефть ОАЭ 1 9.02.2018, 9:59

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В порт Абу-Даби прибыл танкер американской «сланцевой» сверхлегкой нефтью.

Bloomberg сообщает, что в январе из американского Хьюстона в порт Абу-Даби прибыл танкер Seoul Spirit с американской «сланцевой» сверхлегкой нефтью — конденсатом.

О сделке говорили еще летом прошлого года. Тогда государственная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) заключила контракт на поставку до 2 миллионов баррелей к октябрю. По официальным данным, в декабре объем экспорта легкой нефти из США в ОАЭ составил около 700 тысяч баррелей.

После начала кризиса в Катаре, ОАЭ отказались от закупок нефти и переключились на предлагаемый продукт США. Участниками сделки стали Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) и U.S. Eagle Ford, которая выиграла тендер, размещенный арабской компанией.

Необходимость в конденсате нефти возникла не только в связи с кризисом в Заливе: основные поставщики, расположенные в Индонезии и Южной Корее стали ограничивать свои поставки, и ADNOC пришлось искать новые пути получения нефти. Одним из вариантов могла стать Саудовская Аравия, но объем поставок был настолько мал, что его хватало только для использования на местном рынке.