В Германии прошла первая в мире клубная вечеринка в невесомости 1 9.02.2018, 10:15

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Заявку на участие в мероприятии подали сотни тысяч человек со всего мира.

Первая дискотека в невесомости прошла 7 февраля в небе над Франкфуртом-на-Майне на борту специального самолёта Airbus A310.

Как передает РИА «Новости», в клубной вечеринке приняли участие 55 пассажиров, среди них 20 победителей онлайн-конкурса, в котором участвовали сотни тысяч человек со всего мира.

Зажигательную музыку обеспечили диджеи Армин ван Бюрен, Стив Аоки и дуэт W&W.