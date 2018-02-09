Родные пострадавших от пыток в ингушском Центре «Э» вышли на пикеты в Москве 9.02.2018, 10:28

1,231

Патимат Долиева

Фото: Егор Сковорода / Медиазона

Участники акций требовали восстановить справедливость.

К зданиям Следственного комитета и Генеральной прокуратуры в Москве вышли с одиночными пикетами родные жителей Ингушетии, которые пострадали от пыток в Центре "Э" или в отношении которых были сфальсифицированы уголовные дела, пишет "Медиазона".

Участники акций требовали прекращения сфальсифицированных уголовных дел и наказания причастных к пыткам силовиков.

В акции принял участие и бывший офицер МВД Хасан Кациев, который уже несколько лет добивается привлечения к ответственности пытавших его силовиков, пишет агентство. Кроме него с пикетами вышли Светлана Попова, Патимат Долиева и Эсет Котиева. Все они родные пострадавших от незаконных действий Центра "Э". Например, Эсет Котиева — мать Вахи Котиева, который сбежал из России после пыток в ингушском Центре "Э", сейчас он просит политического убежища в Европе. В России Котиева объявили в розыск как боевика, якобы уехавшего в Сирию.

Патимат Долиева — сестра Магомеда Долиева, которого силовики пытали вместе с женой Марем Долиевой. От пыток Магомед скончался. После гибели Магомеда Долиева начальник ингушского Центра "Э" Тимур Хамхоев был арестован вместе с несколькими своими подчиненными. Однако применение насилия к Хасану Кациеву не расследовано до сих пор.

Напомним, ранее замначальника ингушского Центра "Э", обвиняемого в пытках, отпустили под домашний арест. 46-летнего Сергея Хандогина обвиняют в применении пыток к супругам Далиевым, которых задержали 15 июля 2016 года по подозрению в причастности к ограблению офиса Ингушского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в городе Сунжа. В итоге после задержания Магомед Далиев скончался. На теле умершего имелись множественные гематомы и ссадины, а также следы, напоминающие термические ожоги.