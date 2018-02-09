Как выглядят самые дорогие и эффектные квартиры на Ангарской 3 9.02.2018, 10:35

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Раньше столичный микрорайон Ангарская славился жесткими нравами.

Но с тех пор, как субкультура «реальных пацанов» канула в лету, здесь больше не страшно ходить по улицам: обычный минский спальник, немного мрачный благодаря своей географии (все-таки заводская окраина), но в общем - всё как везде. Не удивительно, что на Ангарской продаются совсем не скромные квартиры по довольно высоким ценам. О них – в материале realt.by.

Несмотря на то, что Ангарская давно выбыла из десятки самых криминогенных мест столицы и изменила своим жестким нравам, ее позиция в ценовом рейтинге микрорайонов за последние 5 лет даже немного ухудшилась: с 57-го места она переместилась на 58-е из 65 возможных. Скорее всего дело в том, что здесь давно не строили нового жилья. По статистике ангарские «однушки» выставляются на продажу за $41 тыс., «двушки» - за $54,5 тыс., «трешки» - за $65 тыс. Но есть варианты, которые серьезно отличаются от «средней температуры по больнице».

За $215 тыс. на продажу выставлен 9-комнатный таунхаус на ул. Малое Стиклево. По сути это двухуровневая квартира общей площадью аж 304 кв.м., которая находится в составе 5-квартирного частного дома. К дому примыкает общий участок площадью 15 соток с парковкой, беседкой и зоной барбекю. Застройка улицы выглядит вполне прилично: может не Дрозды, но и от соседнего Северного поселка с его послевоенными избушками тоже кардинально отличается. На участке выращены благородные туи, дорожки вымощены плиткой, высажен английский газон. А вот нутрянка у дом простая, немного казенная.

За $75 тыс. на продажу выставлена роскошная двухкомнатная квартира в новом доме 2012 года постройки на 16-м этаже. Роскошная по планировке и размеру, интерьер здесь напротив, простой и морально устаревший: ковры на диванах, бюджетные обои и много «бабушкиных» предметов декора. Но в то же время - огромная гостиная, просторный санузел с радиатором и французские балконы с видом на лесопарк. Особенно впечатляет панорамно застекленная лоджия, к которой примыкает балкон. Общая площадь квартиры - 58 кв.м, почти $1300 за каждый.

За $72 тыс. на продажу выставлена «двушка» с более солидным ремонтом. Здесь квадратный метр обойдется в $1431. Качественная мебель, встроенная техника, интерьер в стиле арт-деко, но вот просторной квартиру не назовешь: общая площадь - 50 кв.м., из них 8,5 - кухня, 12 и 16 - комнаты. Вариант расположен на третьем этаже кирпичного дома 1990 года постройки. Видимо, хороший ремонт решает многое: пока мы писали эту статью, квартира, не смотря на свою цену, исчезла из базы - чаще всего это означает, ее кто-то купил.

За $73 тыс. на продажу выставлена эдакая «евротрешка» общей площадью 62 кв.м. Она расположена в необычном кирпичном доме 1986 года постройки. Судя по всему, здесь со времен постройки много чего изменилось: крохотную кухню, площадь которой не составляет и 7 метров, совместили с гостиной, все окна сделали французскими, установили теплый пол. Новая планировка смотрится очень эффектно, но тесные комнаты-пеналы все-таки выдают в объекте архитектуру советских времен.

За $86 тыс. на продажу выставлена «четырешка» с отделкой из натурального дерева, камня и кожи, при этом она довольно светлая и приятная на вид. Как и предыдущий вариант, квартира представляет собой обновленное советское наследие, располагаясь в панельной 9-этажки 1986 года постройки.