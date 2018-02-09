Гонконг отменяет визы для туристов из Беларуси 3 9.02.2018, 10:44

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Фото: Karl F. Schöfmann/Globallookpress.com

Белорусы смогут въезжать в страну без виз на срок до 14 дней.

Начиная с 13 февраля 2018 года между Гонконг (Специальным административным районом Китая) и Республикой Беларусь вступает в силу режим безвизового въезда.

В соответствии с достигнутыми договоренностями гражданам Беларуси не потребуется виза при въезде в Гонконг на срок, не превышающий 14 дней, сообщает holiday.by.

Благодаря этому нововведению гражданам Беларуси станет еще проще оценить, чем Гонконг привлекает миллионы туристов ежегодно.

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, граждане Беларуси могут с комфортом добраться до Гонконга стыковочными рейсами крупных авиакомпаний. Учитывая продолжительность стыковки, наиболее удобными будут рейсы авиакомпаний Аэрофлот, Etihad Airways, Austrian Airlines и, начиная с мая 2018 года, авиакомпании S7. В зависимости от дня недели, можно подобрать рейсы со стыковкой, не превышающей 4,5 часов.

Гонконг находится в центре азиатского региона, что вместе с развитой туристической инфраструктурой делает его одним из лучших транзитных направлений по пути на пляжи Юго-Восточной Азии. При этом, разнообразие достопримечательностей, неповторимая атмосфера города и уникальная культура, сочетающая традиции Востока и Запада, превращают Гонконг в направление достойное самостоятельного путешествия. По данным компании Euromonitor International за 2017 год Гонконг посетило более 25 миллионов туристов, сделав его самым популярным среди туристов городом мира.