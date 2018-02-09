Жители Брестчины требуют снизить цены на бензин 1 9.02.2018, 10:47

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При повышении цен власти не учитывают низкие пенсии и мизерные зарплаты белорусов.

В Беларуси в очередной раз подняли цены на топливо. С 8 февраля цены повысились на 2 копейки. Казалось бы немного, но последнее повышение произошло на те же 2 копейки 26 октября.

Об отношении к повышению цен и о том, отразится ли это на кармане покупателей рассказали «Радыё Рацыя» жители Березы:

- Отрицательно, конечно.

- Я и так часто не езжу.

- Не надо повышать тарифов и все. Сколько мы пенсии получаем? Я даже прожиточного минимума не имею и зарплаты такие же низкие.

- Я сейчас мало езжу, на всем экономлю, как и большинство населения нашей страны.

- Цены у нас сейчас растут абсолютно независимо от того, какие у нас цены на электричество, на топливо. Год назад менее важно ощущался недостаток денег. А сейчас просто катастрофа. Я не пью, не курю, работаем вместе с женой и едва сводим концы с концами, да и работа не худшая.

По словам людей, низких пенсий и зарплат власть не принимает во внимание при повышении цен.