Спортивный арбитраж отстранил россиян от участия в Олимпиаде 12 9.02.2018, 10:55

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Апелляции всех 47 российских спортсменов были отклонены.

Спортивный арбитражный суд (CAS) за несколько часов до открытия Олимпиады в корейском Пхёнчхане не согласился с доводами российских спортсменов, которые обращались в CAS с жалобой на решение об их недопуске на Игры. Всего заявления в арбитраж написали 47 человек, все их апелляции были отклонены, говорится в решении Спортивного арбитража, опубликованном на сайте CAS, передает РБК.

«Арбитры CAS считают, что процесс, организованный МОК для создания списка приглашенных российских спортсменов для участия в Олимпийских играх из России, нельзя назвать санкциями [в их отношении]», — заявили в Спортивном арбитраже, заметив также, что заключения МОК в CAS, «скорее», воспринимают как «решения о праве [этих людей] участвовать» в международных соревнованиях.

Несмотря на то, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено, МОК все равно решил предложить отдельным российским спортсменам выступить на Олимпиаде с учетом определенных условий, напомнили в Спортивном арбитраже. Это решение CAS счел выводом, «призванным сбалансировать интересы некоторых спортсменов из России и интересы МОК, направленные на глобальную борьбу с допингом».

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics — IOC MEDIA (@iocmedia) 9 февраля 2018 г.

«Также CAS установил: заявители не смогли продемонстрировать, что способ, которым две специальные комиссии МОК оценивали их [для решения о недопуске], был дискриминационным или несправедливым», — подчеркивается в решении суда. Каких-либо доказательств того, что комиссии МОК «действовали ненадлежащим образом», Спортивный арбитраж также не обнаружил.

Решение по российским спортсменам рассматривала группа судей: Кэрол Робертс (Канада), Бернард Велтен (Швейцария) и Зали Стеггалл (Австралия).

В МОК приветствовали такое постановление. Оно, как подчеркнули представители Международного олимпийского комитета в Twitter, «поддерживает борьбу с допингом и дает ясность [относительно участия в Играх] всем спортсменам».