Гусары приедут в Гродно, чтобы почтить короля Речи Посполитой 9.02.2018, 11:04

Впервые польские гусары посетили Гродно в декабре 2016 года.

Дни Стефана Батория пройдут в Гродно 28 апреля. Их организаторами выступают польская гусарская хоругвь, Гродненский историко-археологический музей, Генеральное Консульство РП в Гродно, пишет hrodna.life.

Как и в прошлый раз, в Гродно в течение дня возле Нового замка будут показы и бои. Также гусары заедут в Лиду, Богатыревичы, Старые Василишки, Новогрудок, примут участие в торжествах на День Флага 3 мая (3 мая в Польше отмечается День Конституции, а 2 мая - День Флага РП - прим.).

Впервые польские гусары посетили Гродно в декабре 2016 года. Приехало более тридцати мужчин с доспехами и оружием, их сопровождали женщины, одетые в одежду XVI-XVII веков. Торжественное шествие польских гостей и лагерь с реконструкторами в костюмах вызвали большой интерес гродненцев.