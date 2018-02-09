Доллар снова взял планку в 2 рубля 9.02.2018, 11:37

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В начале торгов в Минске американская валюте и евро растут.

В начале торгов в Минске 9 февраля доллар США подорожал на 0,0056 (+0,28%) до 2,0067 белорусского рубля, пишет nn.by.

В конце минувшего года доллар дважды брал планку 2 рубля (максимальный курс был 2,0378), но потом начал снижаться и на 1 января его официальный курс составлял 1,9727 белорусского.

Планку в 2 рубля американская валюта снова взяла на торгах 9 января, но на торгах 15 января курс опустился и четыре недели балансировал в пределах 1,9744…1,9955.

Евро в начале торгов подорожал на 0,0076 (+0,31%) до 2,4585 белорусского.

Российский рубль подешевел на 0,0222 (-0,64%) до 3,4444 белорусского рубля за 100 российских.