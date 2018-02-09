«Газпрому» не дали денег на «Турецкий поток» 3 9.02.2018, 11:44

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Фото: РИА «Новости»

Привлечь средства зарубежных банков не получилось и вряд ли удастся.

До сих пор нет никаких гарантий, что газ из второй ветки «Турецкого потока» потечет в Европу: нет инфраструктуры, чтобы его принять, сообщает «Коммерсант».

«Газпром» уточнил стоимость строительства морского газопровода в Турцию. «Предварительно мы говорили, что стоимость [«Турецкого потока»] может составить 6 млрд евро, но сейчас мы оцениваем примерно в 7 млрд евро», – сообщил в четверг зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне.

Расходы на «Турецкий поток» скорее всего полностью лягут на компанию – привлечь средства зарубежных банков пока не получилось и вряд ли удастся, следует из слов Круглова. «Исходя из существующей реальности скорее всего «Турецкий поток» будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома», – констатировал он.