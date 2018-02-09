Фондовый рынок США упал во второй раз за неделю 2 9.02.2018, 12:26

Вслед за ним обрушились китайские и японские фондовые биржи.

Ведущий американский фондовый индекс Dow Jones упал 8 февраля на 4,15%, или более чем на 1000 пунктов. Другой важный американский индикатор S&P 500, также понес значительные потери. От пиковых значений, показанных 26 января, он потерял более 10%, сообщает 112.ua.

Индекс Dow Jones две недели назад закрылся на рекордно высоком уровне 26 тысяч 616 пунктов.

Котировки на Токийской бирже упали на фоне нового падения фондового рынка США. Индекс Nikkei снизился на 2,92% (638, 63 пункта) и составил 21252,23 пункта.

Котировки на китайской бирже рухнули после обвала на американском и японском рынках. Так, индекс Shanghai Composite снизился на 5,8%, Hang Seng — на 4,0%.

Напомним, понедельник во время торгов на Нью-Йоркской бирже основной промышленный индекс Dow Jones упал c 25 до 24 тысяч пунктов.

Ведущий индекс фондового рынка США снизился на 4%. Это самое худшее падение пунктов с сентября 2008 года во время глобального финансового кризиса, когда был отклонен план по спасению банковской отрасли США.

Индекс продолжает падать с пятницы, 2 февраля. Тогда инвесторы были обеспокоены признаками увеличения инфляции и процентных ставок, которые могут привести к срыву рекордного роста индекса.