«Дольщики в шоке»: Долгострой в центре Минска, в который они вложили $6,5 миллиона, снесут 1 9.02.2018, 12:41

Площадку выставить на аукцион для последующей застройки.

Многострадальный долгострой в границах улиц Интернациональная — Городской Вал — Революционная, в строительство которого дольщики вложили миллионы долларов собственных средств, все же снесут, пишет tut.by.

«На сегодняшний день принято решение о демонтаже существующих конструкций и подготовке площадки для проведения аукциона на право ее застройки. Площадка будет передаваться будущему застройщику или инвестору без каких-либо обременений. По решению Мингорисполкома, этим занимаемся мы», — рассказал главный инженер КУП «Минская спадчина» Михаил Жих.

«Решение принято абсолютно правильное»

По словам Михаила Жиха, к сносу планируют приступить после того, как будут проведены торги по выбору проектной организации, которая разработает документацию на демонтаж существующих конструкций. Это произойдет в ближайшее время.

Напомним, долгострой изначально состоял из двух частей: трехэтажного здания с мансардой по Интернациональной, 3 и долгостроя во дворе. Сносить будут долгострой, о предстоящей технической проверке которого Михаил Жих говорил еще в сентябре прошлого года. Результаты проверки должны были показать, есть необходимость в сносе или нет.

— Здание на Интернациональной, 3 сохраняется, — заверил Михаил Жих. — У него есть конкретный застройщик — компания «Славторгинвест», которая занимается разработкой проекта ремонта здания и последующего ввода в эксплуатацию.

— Что делать дольщикам, которые готовы были повторно заплатить деньги, чтобы достроить здание?

— У них было право достроить здание, но они им не воспользовались. Поэтому сейчас идет речь о новом строительстве на этом месте. Они доверили средства Демчуку, пусть с ним и разбираются. И город, и государство не могут столько времени терпеть какие-то разногласия лиц, которые тогда входили в долевое строительство. Земля в центре города не может находиться в таком запущенном состоянии. Мы периодически приводим эту территорию в порядок, хотя она и не принадлежит «Минской спадчине». Поэтому решение принято абсолютно правильное.

Дольщики: «Обидно, что к нам относятся как к жирным котам»

Новость о сносе долгостроя дольщики восприняли крайне негативно. Еще в 2015 году 78 человек писали открытое письмо с просьбой разрешить за собственные деньги достроить бизнес-центр. Ради этого люди готовы были заплатить повторно, несмотря на то что в период с 2003 по 2005 год отдали на стройку почти 36 миллиардов рублей — это 16,8 миллиона долларов (по курсу на момент оплаты). Из них реально на строительство бизнес-центра ушло 6,5 миллиона долларов.

Напомним, история дольщиков бизнес-центра «Верхний город» стала резонансной, когда один из соучредителей ООО «Сулона» Сергей Демчук получил срок за то, что присвоил деньги дольщиков. Осенью 2016 года земля у «Сулоны» была изъята Мингорисполкомом для последующей продажи с аукциона.

До этого обманутые дольщики предпринимали несколько попыток достроить здание, но у них ничего не вышло.

— Моя родная сестра в 2005 году взяла 202,5 тысячи долларов в кредит в банке, чтобы заплатить за помещение в 185 квадратных метров на седьмом этаже. За три года стройки, которая так и не сдвинулась с места, она заплатила 68 тысяч долларов в качестве процентов по кредиту, — рассказал председатель правления ОО «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город».

Дольщица Светлана ради офиса в центре города продала трехкомнатную квартиру и гараж.

— Знаю многих, кто продавал квартиры, брал кредиты до ста тысяч долларов — на тот момент это была очень большая сумма для любой компании. Каждый из нас вкладывал деньги, рассматривая этот объект в качестве хороших инвестиций, — рассказала Светлана. — Мы понимали, что если не достроим, то деньги пропадут. Даже готовы были платить повторно, чтобы завершить строительство бизнес-центра.

«Коллега» по несчастью Ярослав продал родительский дом, чтобы стать собственником 50 квадратных метров бизнес-центра «Верхний город».

— Обидно, что в этой ситуации исполком смотрит на нас, как на жирных котов. Но в строительство я вложил все наследство. А теперь получается, что меня всего лишат.

Председатель правления «ОО «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город» убежден, что если город снесет долгострой, то у дольщиков отнимут единственную возможность получить возмещение ущерба.

— Снесут — и получится, что в землю просто так зарыли 6,5 миллиона долларов. При этом у нас забрали и часть здания на Интернациональной, 3. Как? ООО «Сулоне» принадлежало в нем 13\25. В 2015—2016 году Мингорисполком отсудил у «Сулоны» эту часть. А поскольку в 2012 году «ОО «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город» выкупила часть «Сулоны», то получается, что это (часть здания на Интернациональной, 3. — Прим.) уже забрали у нас. Нам еще одно непонятно: когда в 2012 году арестовали Демчука, то КГБ арестовал эти 13\25 в целях обеспечения ущерба. То есть, с одной стороны, наложен арест, а с другой — выигрывается суд. И вот сейчас снесут долгострой — и у нас ничего не останется, даже надежды…

Справка

Еще в 80-е годы во дворах между улицами Интернациональной и Городской Вал город начал строить гостиницу. Из-за развала Союза объект превратился в долгострой, который в 2001 году выкупило ООО «Сулона». Треть этой компании принадлежала бизнесмену Сергею Демчуку, которого весной 2015 года приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество.

По инициативе «Сулоны» гостиницу перепрофилируют в бизнес-центр «Верхний город», возведение которого начинается лишь в 2005 году после длительных проволочек с документами и согласованиями. Сергей Демчук привлекает к проекту инвестиции других фирм и ИП, обещая им офисы в новом восьмиэтажном здании.

За три года дольщики перечисляют ООО «Сулона» почти 36 миллиардов рублей — это 16,8 миллиона долларов (по курсу на момент оплаты). Из них реально на строительство бизнес-центра уходит 6,5 миллиона долларов. Остальные средства, согласно материалам уголовного дела, Сергей Демчук «пускает в оборот»: часть из них идет на финансирование другого объекта — жилого дома на улице Киселева, а часть выдает в качестве займов юрлицам, которые также были подконтрольны бизнесмену.

В конце 2010 года дольщики, пять лет ожидавшие окончания строительства бизнес-центра, обращаются к президенту с просьбой разрешить самостоятельно достроить объект.

В 2012 году, воспользовавшись предложением Администрации президента, дольщики создают «ОО «Защита прав дольщиков бизнес-центра «Верхний город», выкупают часть ООО «Сулона» и становятся новым инвестором бизнес-центра.

Все планы меняются из-за ареста Сергея Демчука, поскольку на все объекты, к которым имели отношение контролируемые им компании, наложены аресты.

Несколько попыток достроить объект не увенчались успехом. Осенью 2016 года земля у «Сулоны» была изъята Мингорисполкомом. И вот в феврале 2018 года становится известно, что принято решение о сносе долгостроя.