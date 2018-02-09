Павел Северинец: Мы настаиваем на встрече с представителями Мингорисполкома 9.02.2018, 12:37

Павел Северинец

Празднование 100-летия БНР должно быть общегражданской акцией.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, во время пресс-конференции Национального оргкомитета, рассказал, как проходит подача заявки в Мингорисполком на проведение праздничного шествия в День Воли. Charter97.org публикует выступление политика:

- 25 января мы подали заявку в Мингорисполком о проведении шествия по проспекту Независимости до Площади Свободы, где должен состоятся митинг-концерт с 16:00 до 18:00.

При подаче заявки мы просили принимающую сторону провести встречу для обсуждения. Думаю, что вы помните, как в прошлом году власти заблокировали обсуждение проведения Дня Воли. Были нарушены их собственные инструкции и нам ответили позже, чем за пять дней до акции. Никакого гражданского обсуждения не было. В этот раз мы настаиваем, чтобы встреча состоялась.

Представитель Национального оргкомитета Григорий Костусев проводил телефонные переговоры со всеми возможными чиновниками Мингорисполкома, чтобы состоялась встреча и заявление о проведении массового шествия обсуждалось с заявителями.

К сожалению, это ни к чему не привело. 2 февраля было подано письменное обращение с призывом организовать встречу 7 февраля, так как это приемный день главы Мингорисполкома Андрея Шорца.

Не получив никакого ответа, я и Максим Винярский попробовали лично записаться на прием к Шорцу. Нам ответили, что заявка находится на рассмотрении и на нее будет дан письменный ответ. Мы предприняли четыре попытки попасть на прием к Шорцу. Cами видите, что из этого получилось. До проведения акции осталось полтора месяца. Мы будем стучать во все двери. В Библии написано: стучите и отворят вам.

Тем не менее, чтобы подтолкнуть Мингорисполком к началу рассмотрения вопроса важности 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики, мы начинаем кампанию народная заявка. Расчитываем, что сотни белорусов поддержат эту кампанию и отправят свои письма Андрею Шорцу. Идея заключается в том, чтобы люди призывали Мингорисполком разрешить акцию 25 марта в формате, который предлагает Национальный оргкомитет.

Кроме того, каждый день мы проводим акцию «Сэлфі незалежнасці». Акция стартовала за 50 дней до 100-летия провозглашения БНР. «Сэлфі незалежнасці» началось возле 50-го дома по проспекту Независимости и каждый день мы фотографируемся возле дома с соответствующим номером.