Кудрин: «Кремлевский список» уже влияет на российский бизнес 9.02.2018, 12:46

Алексей Кудрин

Экс-министр финансов РФ рассказал о первых последствиях доклада США.

Опубликованный Минфином США «кремлевский список» бизнесменов и правительственных чиновников, которые в перспективе могут подпасть под санкции США, уже влияет на работу российских компании, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».

«Это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», — сказал журналистам бывший экс-министр финансов в кулуарах съезда РСПП в Москве.

По его словам, компании, чьи владельцы или главы попали в список, уже столкнулись с дополнительными мерами контроля со стороны западных партнеров и банков. Кудрин также отметил, что важно то, какие правила в связи с этим будут установлены «внутри нашей страны». «Хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери, которые у нас есть», — добавил он.

Один из фигурантов «кремлевского списка», глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, уже «сам факт существования списка» — это «уже негатив», а его публикация уже влияет на бизнес, несмотря на то, что санкции против его фигурантов еще не введены. Отвечая на вопросы журналистов, он назвал опубликованный Минфином документ «реальным списком» и оценил его влияние на свой бизнес как «существенное», передает корреспондент РБК.

«ЛУКОЙЛ работает на глобальном рынке и это влияет на наши сделки. Пока опасности нет, но может быть задержка по согласованию кредитных ресурсов, привлечению средств на наших рынках», — сказал Алекперов. Отвечая на вопрос РБК о том, стали ли банки запрашивать дополнительные бумаги у ЛУКОЙЛа после попадания Алекперова в список, он сказал: «Ничего пока не запрашивали».

Минфин США опубликовал «кремлевский список» 30 января, всего в нем оказались 210 человек, в том числе чиновники российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым, главы крупных российских государственных, а также члены российского списка Forbes с состоянием больше $1 млрд.

Документ был подготовлен в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и направлен в конгресс США, однако сам по себе не означает автоматического ввода санкций в отношении перечисленных в нем лиц.

Незадолго до публикации «кремлевского доклада» Bloomberg сообщал, что бизнесмены из России, опасаясь попасть в поле зрения американского Минфина, заранее пытаются защитить свое состояние и репутацию — проводят «стресс-тесты» на возможные последствия, избавляются от активов в американской юрисдикции, с помощью лоббистов пытаются вовсе в него не попасть.