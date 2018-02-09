Сборная Беларуси обеспечила себе выход в 1/4 финала Кубка мира по индорхоккею 1 9.02.2018, 12:54

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Фото: FIH

Белоруски выиграли у соперниц из Казахстана со счетом 8:0

Женская сборная Беларуси по индорхоккею досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Берлине (Германия), сообщает БелТА.

Это стало известно после матча 4-го тура соревнований в предварительной группе «А», в котором белоруски разгромили соперниц из Казахстана со счетом 8:0.

До этого белорусская команда обыграла сборные США (4:1) и Швейцарии (5:1), но уступила Нидерландам (1:4).

Сегодня в заключительном поединке первого этапа белорусские хоккеистки сыграют с польками. Однако результат этой встречи не имеет принципиального значения — сборная уже обеспечила себе вторую итоговую позицию и в матче за выход в полуфинал сразится с командой, которая займет 3-е место в предварительной группе «В».

Положение команд группы «А» перед заключительными встречами: Нидерланды — 12 очков, Беларусь — 9, Швейцария — 6, США — 4, Польша — 4, Казахстан — 0.

Группа «В»: Германия — 12, Австралия — 7, Чехия — 6, Украина — 6, Намибия — 4, Россия — 0.

В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из двух групп. Победитель и призеры Кубка мира определятся 11 февраля.