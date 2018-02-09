Экс-гендиректор Банковского процессингового центра получил шесть лет колонии 4 9.02.2018, 12:59

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Геннадий Зубарев

Геннадия Зубарева признали виновным в получении взяток.

9 февраля суд вынес бывшему генеральному директору Банковского процессингового центра, которого обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Об этом tut.by сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

Геннадия Зубарева признали виновным «в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий, совершенное повторно, в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией всего имущества.

Он также признан виновным в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний Зубарев приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Суд также вынес приговор второму фигуранту дела — гражданину Латвии. Он признан виновным в даче взятки в крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

В чем обвиняли экс-гендиректора Банковского процессингового центра

Геннадию Зубареву вменялось несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 по январь 2016 года, находясь в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Австрии, Польше, принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2 млн 262 тыс. евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Как пояснил гражданин Латвии в ходе допроса, компания, в которой он работал менеджером по продажам, занимается выпуском и реализацией программного обеспечения. Сумма взяток высчитывалась как определенный процент от каждого заключенного договора.

Кроме того, как следует из обвинения, Геннадий Зубарев с марта 2011 по август 2016 года с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более Br414 тыс. посредством их перевода на расчетный счет подконтрольной ему ООО «Картсервис», а в последующем — на счет также подконтрольной ITI CORPORATION. Тем самым обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4. ст. 210 УК Беларуси.

Третий эпизод относится к периоду с июля 2011 по ноябрь 2012 года. Находясь в Беларуси, Литве, Латвии, Геннадий Зубарев принял взятку на общую сумму свыше $ 265 тыс. за заключение договоров между процессинговым центром и иностранными компаниями на приобретение оборудования (банкоматов) марки NCR, расходных материалов, услуг, лицензий на программное обеспечение, запчастей к оборудованию. А с апреля 2013 по февраль 2014 года он принял денежные средства на общую сумму свыше $ 408 тыс. за приобретение центром у компаний России, Кипра, Виргинских островов терминального оборудования и комплектующих к нему марки Verifon.

Во время судебного процесса Геннадий Зубарев признал вину в полном объеме по всем предъявленным ему эпизодам.